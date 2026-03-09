HSC setzt das nächste Ausrufezeichen und schlägt Meppen II mit 4:0

– Foto: Thies Meyer

Der Heeslinger SC hat seine Erfolgsserie fortgesetzt: Vor rund 250 Zuschauern besiegte die Elf von Malte Bösch den SV Meppen II mit 4:0 auf heimischem Rasen. Dank des dritten Siegs in Folge verbesserte sich der HSC auf den dritten Tabellenplatz.

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen entwickelte sich von Beginn an ein Spiel zweier selbstbewusster Mannschaften, die in den vergangenen Wochen von Erfolg zu Erfolg geeilt waren und weitere Punkte auf ihr Konto verbuchen wollten.

Das Team aus dem Emsland sah sich dabei insbesondere in der Anfangsphase einem Gastgeber gegenüber, der keinerlei Zweifel darüber aufkommen ließ, wer die tonangebende Mannschaft im Waldstadion sein würde. Was der starken Anfangsoffensive der Platzherren gutgetan hätte, wäre eine frühe Führung gewesen, doch die wollte aus dem Spiel heraus einfach nicht fallen.

In der 20. Minute war es dann aber endlich so weit. Nach einem Foul an Oliver Warnke entschied der Unparteiische in aussichtsreicher Position auf Freistoß für die Platzherren. Meppens Torwart Shirin Namoyan erwartete anscheinend eine Flanke, denn der Flachschuss von Terry Becker kam für ihn zu überraschend und landete zur Heeslinger Führung im Netz.

Die Gäste steckten danach aber nicht zurück, agierten in den darauffolgenden Minuten bis zur Halbzeit wesentlich druckvoller und hatten durchaus die Möglichkeit zum Ausgleich, die die Heeslinger Abwehr allerdings zu verhindern wusste.

Rote Karte für Hoffmann - HSC bis zum Schluss in Überzahl

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit ging die spielerische Linie zunächst bei beiden Mannschaften verloren. Während die Gäste mit aller Macht den Ausgleich erzielen wollten und dadurch bisweilen überhastet agierten, fehlte den Platzherren der Schlüssel, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen.

Nur zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff wurde Meppens Taktik dann aber komplett zunichtegemacht. Nach einem Foul an Oliver Warnke erhielt Meppens Simon Hoffmann die Rote Karte. In der Vergangenheit zeigte sich zwar immer wieder, dass ein Spiel gegen eine Mannschaft in Unterzahl nicht unbedingt ein Vorteil sein muss, doch hier wusste der Tabellendritte seine zahlenmäßige Überlegenheit zu nutzen.

Gegen aufopferungsvoll kämpfende Emsländer war es Terry Becker, der ein sehenswertes Dribbling mit seinem Treffer zum 2:0 abschloss. Danach war der so oft zitierte Stecker endgültig gezogen. Während die Gäste um Schadensbegrenzung bemüht waren, erzielten Heeslingens Kicker noch zwei Treffer für die Galerie.

Zahlreiche Fans feiern im Heeslinger Waldstadion ihr Team

Nach einer millimetergenauen Flanke von Tjade Motzkus brauchte der mitgeeilte Joel Schallschmidt nur noch die Innenseite hinzuhalten und bugsierte den Ball in den rechten oberen Winkel. Gab es für das dritte Tor des Tages bereits lautstarken Jubel von den Rängen, so gab es nach einer 20-Meter-Granate von Luca Rene Althausen, die unhaltbar im linken oberen Winkel einschlug, kein Halten mehr. Heeslingens Fans feierten ihr Team, das sich in der Schlussphase Bestnoten verdient hatte.

„Ich bin sehr stolz auf meine Truppe. Immerhin haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die genauso gut in die Rückrunde gestartet ist wie wir. Nach der Roten Karte war ich mir nicht sicher, ob uns das einen Vorteil bringen würde, aber jedes Spiel hat bekanntlich seine eigene Dramaturgie. Heute haben die Rote Karte und das tolle Dribbling von Terry Becker zum 2:0 die Partie fast schon entschieden“, so ein sichtlich zufriedener Heeslinger Coach.















