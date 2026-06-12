HSC-Mädels machen das Double perfekt

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeberinnen zunächst weiterhin nicht vollständig zu ihrem gewohnten Spiel. Dennoch übernahm der HSC zunehmend die Kontrolle. Mit deutlich mehr Ballbesitz, zahlreichen Standardsituationen und mehreren guten Torchancen drängte das Team die Gäste immer weiter in die Defensive.
Gleich zweimal stand dem Führungstreffer das Aluminium im Weg. Die Hannoveranerinnen ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und blieben spielbestimmend.
Sablowski entscheidet die Partie
In der Schlussphase belohnte sich der HSC schließlich für den betriebenen Aufwand. In der 72. Minute brachte Maya Sablowski ihre Mannschaft mit ihrem zweiten Treffer des Tages erstmals in Führung. Das Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag.
Nur acht Minuten später machte die Angreiferin ihren Dreierpack perfekt und erhöhte auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Rebecca Bolda, die mit dem Treffer zum 4:1-Endstand die letzten Zweifel beseitigte und den verdienten Heimsieg endgültig besiegelte.
Mit dem Erfolg sicherten sich die HSC-Mädels die Staffelmeisterschaft der Saison 2025/26. Die beeindruckende Bilanz von 80 erzielten Treffern bei lediglich fünf Gegentoren verdeutlicht die Dominanz des Teams über die gesamte Spielzeit.
Nach dem Gewinn des Hallenkreispokals ist die Meisterschaft bereits der zweite Titel der Saison. Damit hat die Mannschaft das Double perfekt gemacht und kann auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Trainerin lobt Moral und Teamgeist
Trainerin Jam Noinot zeigte sich nach dem Schlusspfiff vor allem mit der Einstellung ihrer Mannschaft zufrieden:
„Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber man muss bedenken, dass den Mädels bereits zwei Spiele in dieser Woche in den Knochen steckten. Die Akkus waren leer. Am Ende haben sie sich belohnt und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Ich freue mich riesig über diesen Erfolg der Mädels. Die Tordifferenz zeigt, was für ein Team sie sind.“
Trotz der Meisterfeierlichkeiten ist die Saison für den HSC noch nicht beendet. Am 20. Juni bietet sich die Gelegenheit, die erfolgreiche Spielzeit mit einem weiteren Titel zu veredeln. Nach Pokalsieg und Meisterschaft ist das Triple nun das große Ziel.