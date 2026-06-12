HSC-Mädels machen das Double perfekt

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeberinnen zunächst weiterhin nicht vollständig zu ihrem gewohnten Spiel. Dennoch übernahm der HSC zunehmend die Kontrolle. Mit deutlich mehr Ballbesitz, zahlreichen Standardsituationen und mehreren guten Torchancen drängte das Team die Gäste immer weiter in die Defensive. Gleich zweimal stand dem Führungstreffer das Aluminium im Weg. Die Hannoveranerinnen ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und blieben spielbestimmend.

Sablowski entscheidet die Partie In der Schlussphase belohnte sich der HSC schließlich für den betriebenen Aufwand. In der 72. Minute brachte Maya Sablowski ihre Mannschaft mit ihrem zweiten Treffer des Tages erstmals in Führung. Das Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag. Nur acht Minuten später machte die Angreiferin ihren Dreierpack perfekt und erhöhte auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Rebecca Bolda, die mit dem Treffer zum 4:1-Endstand die letzten Zweifel beseitigte und den verdienten Heimsieg endgültig besiegelte.