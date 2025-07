HSC Leu stellt neuen Trainer vor!

Der HSC Leu ist spielte über einige Jahre in der Bezirksliga und ist ein absoluter Traditionsverein in Braunschweig. Seit dem Abstieg 2022 aus der Kreisliga ging es beim HSC Leu stets bergauf und man beendete die abgelaufenen Kreisliga-Saison auf einem guten fünften Tabellenplatz. Nun konnte man für die kommende Saison einen neuen Trainer gewinnen, der wertvolle Erfahrungen mitbringt..

Der neue Trainer selbst äußerte sich via vereinseigenem Instagram-Kanal wie folgt: „Ich freue mich sehr, nach einer halbjährigen Fußballpause endlich wieder auf dem Platz zu stehen und die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft anzugehen. Als Zaungast konnte ich in den vergangenen Wochen bereits viele Eindrücke sammeln und mit jedem Spieler ein erstes Gespräch führen. Mit Leu sehe ich einen traditionsreichen Verein, der über eine gute Infrastruktur und ein engagiertes Umfeld verfügt. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte gehen können und neue Impulse setzen können.“

Denn ab sofort wird Kevin Riaz auf der Trainerbank der Blau-Weißen Platz nehmen. Der 28-Jährige verfügt über die Trainer B-Lizenz und sammelte einige Erfahrungen als Co-Trainer beim FSV Schöningen oder zuletzt Lupo Martini Wolfsburg in der Oberliga. Nun wird er die Position des Cheftrainers beim Kreisligisten einnehmen und dafür sorgen wollen, dass der positive Trend der vergangenen Jahre weiter geht.

Aktuell befinden sich die Teams noch mitten in der Vorbereitung und es dauert bis die Liga beginnt. Allerdings stehen einige Testspiele und Turniere an. Für den HSC Leu geht es am Donnerstag den 17.07 zu Arminia aus Vechelde im Rahmen eines Testspiels gegen den Bezirksligisten.