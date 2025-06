HSC Leu 06: Trainerwechsel und neue Perspektiven

– Foto: Friedhelm Brauner

Der HSC Leu 06 hat die Kreisliga-Saison 2024/2025 mit einem starken 5. Platz abgeschlossen. Dieser Erfolg ist auch ein schöner Abschluss für den scheidenden Trainer Dennis Lüdecke.

Mit dem 5. Platz konnte die Mannschaft ihre Leistung im Vergleich zum Vorjahr nochmal steigern, als man noch auf dem 8. Platz rangierte. "Player to watch" war definitiv Dominik Müller, der mit beeindruckenden 18 Toren in 18 Spielen der erfolgreichste Torschütze des Teams war und maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Dies war nach 4,5 Jahren auch die letzte Saison für Dennis Lüdecke, der seine Zeit jetzt erstmal seiner Familie widmet: "Wenn ich etwas mache, dann immer zu 110 %", erklärte er und fügte als Hauptgrund hinzu: "Es ist aber so, dass ich, um das zu erfüllen, zu viel Zeit aus meinem Privatleben abknapsen muss." Ende nach 4,5 Jahren beim HSC Leu 06

Lüdecke sieht die abgelaufene Saison als richtigen Moment für den Rücktritt vom Traineramt: "Das Team ist nun sehr stabil in seiner Hierarchie und Grundstruktur. Es ist ein guter Zeitpunkt, neuen Wind reinzubringen, bevor wir uns in Harmonie und Sättigung verlieren. Nicht zuletzt habe ich mir immer gewünscht, selbst zu bestimmen, wann ich aufhöre – idealerweise dann, wenn es am schönsten ist. Und gerade haben wir die Saison wirklich klasse abgeschlossen. Für mich ist das der perfekte Zeitpunkt, ruhigen Gewissens aufzuhören und das Team in guten Händen zu wissen.“ Lüdecke ergänzt „Ich werde meine Zeit der Familie und den Dingen widmen, die schon lange liegen geblieben sind. Sollte mir zu schnell langweilig werden, kann ich mir gut vorstellen, die B-Lizenz zu machen.“