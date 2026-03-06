HSC II und SV Ippensen/Wohnste müssen auswärts ran von Zevener Zeitung/Wenzel · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Birte Meyer

Für die beiden Bezirklsigateams Heeslinger SC II und SV Ippensen/Wohnste geht es am Wochenende auswärts weiter. Der HSC reist am Sonntag nach Verden, während sich die SV am Samstag auf den Weg nach Anderlingen machen wird.

Auf dem Fußballplatz in Verden wird die Partie zwischen dem Siebten der Bezirksligatabelle FC Verden 04 II U23 und der Reserve des Heeslinger SC, der aktuell Platz vier belegt, um 15 Uhr angepfiffen. Der Heeslinger SC bringt Schwung und Rückenwind aus den beiden Siegen der vorherigen Partien gegen den MTV Riede und den Rotenburger SV U23 mit.

Die Gastgeber vom FC blicken in der jüngsten Vergangenheit auf ein Unentschieden gegen den TSV Ottersberg zurück. Ob die Verdener die Siegesserie des HSC II beenden, wird sich am Sonntag zeigen. SV Ippensen/Wohnste bringt Schwung aus zwei Siegen mit nach Anderlingen