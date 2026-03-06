HSC II und SV Ippensen/Wohnste müssen auswärts ran

Für die beiden Bezirklsigateams Heeslinger SC II und SV Ippensen/Wohnste geht es am Wochenende auswärts weiter. Der HSC reist am Sonntag nach Verden, während sich die SV am Samstag auf den Weg nach Anderlingen machen wird.
Auf dem Fußballplatz in Verden wird die Partie zwischen dem Siebten der Bezirksligatabelle FC Verden 04 II U23 und der Reserve des Heeslinger SC, der aktuell Platz vier belegt, um 15 Uhr angepfiffen.
Der Heeslinger SC bringt Schwung und Rückenwind aus den beiden Siegen der vorherigen Partien gegen den MTV Riede und den Rotenburger SV U23 mit.
Die Gastgeber vom FC blicken in der jüngsten Vergangenheit auf ein Unentschieden gegen den TSV Ottersberg zurück. Ob die Verdener die Siegesserie des HSC II beenden, wird sich am Sonntag zeigen.
SV Ippensen/Wohnste bringt Schwung aus zwei Siegen mit nach Anderlingen
Genau wie Heeslingen sicherte sich auch die SV Ippensen/Wohnste seit Beginn der Rückrunde zwei Siege. Sowohl gegen den SV Aschwarden als auch gegen den MTSV Selsingen sammelten sie wichtige Punkte und gewannen Abstand zu den Abstiegsplätzen. Aktuell liegt die SV auf Tabellenplatz 9.
Der SV Anderlingen, zurzeit Fünfter der Bezirksliga, ist jedoch ein ernst zu nehmender Gegner. Ihre erste Partie der Rückrunde gegen TuSG Ritterhude entschied der SV mit 4:1 klar für sich. Ob Anderlingen oder Ippensen weiter auf der Erfolgswelle schwimmt, wird sich am Samstag zeigen. Anpfiff des Spiels ist ebenfalls um 15 Uhr.