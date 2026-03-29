HSC II startet nach der Halbzeit richtig durch und siegt erneut

– Foto: Birte Meyer

Der HSC II hat seine makellose Bilanz am Freitagabend ausgebaut. Das Team von Robin Cordes besiegte den Tabellensechsten, SG Unterstedt, mit 3:1. „Mit diesem Sieg haben wir den März gewissermaßen vergoldet“, freute sich der HSC-Coach nach dem Spiel.

Cordes lobte aber nicht nur sein Team, das sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert und am Ende verdient gewonnen hatte. „Ich habe hier im Waldstadion bislang keine Mannschaft gesehen, die im Ballbesitz so stark gespielt hat wie Unterstedt. In der ersten Halbzeit haben die Gäste uns in unserer eigenen Hälfte regelrecht eingeschnürt. Die Dreierkette hat extrem hoch gestanden und uns kaum Zeit zum Atmen gelassen“, so Cordes über den Verlauf der ersten 45 Minuten.

Allerdings hatte die extrem offensive Ausrichtung auch ihre Kehrseite. Bei Kontern war das Team aus dem Südkreis anfällig. Einen dieser wenigen Umschaltmomente wusste Daniel Holsten Mitte der ersten Halbzeit zu nutzen. Nach einem Zuspiel hatte er freie Bahn und erzielte die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung für sein Team.

Die Gäste steckten nicht auf, hielten an ihrer taktischen Marschroute fest und hatten damit Erfolg. Nach einer Ecke traf Daniel Moderau zum 1:1-Ausgleich. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte Damian-Rafael Rössel sogar die Führung auf dem Fuß, doch er traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten.

Heeslinger starten konzentrierter und lauffreudiger in zweite Hälfte



Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeber ein ganz anderes Gesicht. Die Elf von Robin Cordes ging konzentrierter in die Zweikämpfe, war lauffreudiger und verstärkte die eigenen Offensivbemühungen. Die SG Unterstedt hielt bis zur Schlussphase dagegen, blieb lange Zeit ebenbürtig, doch in den letzten Minuten der Partie machte sich der enorme Aufwand, den die Gäste betrieben hatten, bemerkbar.

Wurden während der ersten 45 Minuten fast alle Zweikämpfe gewonnen, so gelang dies der SG-Verteidigung am Ende des zweiten Durchgangs immer seltener. Nach einem Zuspiel von Daniel Holsten war Mika Kraßmann im entscheidenden Moment den Bruchteil einer Sekunde schneller als sein Gegenspieler am Ball und versenkte das Spielgerät zum 2:1 im Netz.

Sieben Minuten später nutzte Daniel Holsten einen weiteren Konter aus und traf aus 16 Metern zum 3:1-Endstand. „Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger und haben am Ende auch verdient gewonnen“, lautete das Fazit von Robin Cordes, dessen Team im neuen Jahr weiterhin ungeschlagen bleibt.

