HSC II siegt gegen Riede

Der Heeslinger SC II hat am Freitagabend den zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt. In einer einseitigen Partie besiegten die Gastgeber den MTV Riede mit 3:1. "Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfolgreich gelöst", so HSC-Trainer Robin Cordes.

Dass sich die Euphorie nach dem Sieg gegen den Tabellenvorletzten in Grenzen hielt, war durchaus verständlich, denn die Platzherren präsentierten sich im heimischen Stadion nicht unbedingt als ein Spitzenteam der Liga. Dabei hatten die Cordes-Schützlinge die Weichen frühzeitig auf Sieg gestellt. Gerade einmal sieben Minuten waren vorbei, als Bennet Lahde nach einer Ecke zum 1:0 abstaubte.

Nur acht Minuten später wiederholte sich die Szene, die zur Führung geführt hatte. Diesmal war Enis Busch zur Stelle und schlenzte den Ball nach einer Ecke zum 2:0 ins Netz (15.). Im Gefühl der frühen und unerwartet leichten Führung ließ die Konzentration auf Seiten der Heeslinger merklich nach, so dass die Gäste aus dem Landkreis Verden immer besser ins Spiel kamen und ihrerseits erste gute Konterchancen hatten. So musste Fabian Klinkmann in der 36. und 38. richtig zupacken, um einen Treffer der Gäste zu verhindern.

13 Minute nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer die nächste Großtat des Heeslinger Keepers, der eine weitere "Hundertprozentige" zunichte machte. Von den Platzherren war in dieser Phase eher wenig zu sehen. Zwar hatten sie einen gefühlten Ballbesitz von 90 Prozent, leisteten sich aber im Aufbauspiel und in der Offensive viele einfache Fehler, so dass viele Aktionen bereits im Keim erstickten.