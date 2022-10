HSC II schießt sich zurück Mit 5:3 gewinnt die Reserve des HSC in der Bezirksliga bei Rot-Weiß Achim

Die zweite Mannschaft des Heeslinger SC entschied das Spiel bei Rot-Weiß Achim in der ersten Halbzeit. Nach der 3:0-Pausenführung der Gäste erwachten die Achimer nach Wiederanpfiff und kamen dem HSC, der am Ende mit 5:3 gewann, gefährlich nahe.

Als Achim auf den Ausgleich drückte, schafften es die Gäste durch einen Konter, die Führung wieder auszubauen. Der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Daniel Holsten traf in der 66. Minute zum Heeslinger 4:2.

In der zweiten Spielhälfte kam dann Achim besser aus der Kabine. Nach einem Fehler von HSC-Torwart Leif Meyer war Behcet Kaldirici der Nutznießer und erzielte den Anschlusstreffer für die Rot-Weißen in der 47. Minute. Kaldirici war es auch, der den zweiten Achimer Treffer zum 2:3 erzielte.

Ein „Riesen-Kompliment an meine Mannschaft“ verteilte Heeslingens Trainer Robin Cordes. „In der ersten Halbzeit hat sie das sehr gut gemacht.“ Achims-Coach Costa Efeoglou war mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten hingegen nicht zufrieden: „Wir waren gar nicht auf dem Platz.“

Achim steigert die Leistung in der zweiten Halbzeit

Das 0:2 fiel ebenfalls durch eine Standardsituation. Fabio Gerke erzielte in der zehnten Spielminute ein direktes Freistoßtor. Gerke erzielte auch den dritten HSC-Treffer in der 35. Minute. Erkan Sardas legte den Ball auf ihn zurück, nachdem er ihn zuvor von Tom Köppener zugepasst bekam.

Doch Achim kam noch einmal zurück. Nach einem Foul von Bennet Lahde gab Schiedsrichter Julian Hammann einen Strafstoß für die Platzherren, den Haxhi Matera nutzte, um auf 3:4 zu verkürzen.

In der Schlussphase ein Spieler weniger

In der Schlussphase setzten die Rot-Weißen noch einmal alles daran, den Ausgleich zu erzielen, obwohl sie nach einer Gelb-Roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz waren. Das öffnete für Heeslingen Platz zum Kontern.

Einen dieser Konter nutzten die Gäste zum entscheidenden Tor zum 3:5-Endstand. Holsten flanke den Ball von der rechten Seite zum am langen Pfosten wartenden Gerke, der mit dem Kopf seinen dritten Treffer des Spiels erzielte.

„Es war das erwartet hitzige Spiel“, erklärte HSC-Trainer Cordes nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit wurde es hektischer, aber wir waren in den Zweikämpfen weiter präsent.“ So war für ihn trotz dreier Gegentore im zweiten Durchgang klar: „Wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“

Aber auch der Leistung der Gastgeber aus Achim zollte Robin Cordes Respekt: „Achim hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert. Es ist nicht selbstverständlich, dass man bei einem 0:3-Rückstand so zurückkommt.“ Das sah auch Efeoglou so, für den mehr möglich schien: „Am Ende hat uns das Glück gefehlt.“