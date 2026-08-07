HSC Hannover vor dem Stadtduell bei 96

– Foto: Niklas Gessat

Nur wenige Kilometer liegen zwischen den beiden Spielstätten, sportlich trennen die Mannschaften jedoch die Farben. Am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord kommt es zum Hannoveraner Stadtduell zwischen der U23 von Hannover 96 und dem HSC Hannover.

Anstoß im Eilenriedestadion ist am heutigen Freitag um 18.30 Uhr. Für den HSC ist es nach dem Auftakt gegen Kickers Emden bereits das zweite attraktive Duell in Folge.

HSC will im Derby bestehen

Nach dem ersten Saisonspiel wartet auf die Mannschaft von der Constantinstraße nun eine besondere Herausforderung. Die Partie gegen den 96-Nachwuchs verspricht nicht nur aufgrund des Derbycharakters eine intensive Begegnung. Gerade für die jungen Spieler der Gastgeber bietet die Regionalliga die Möglichkeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.