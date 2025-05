HSC Hannover vor dem absoluten Showdown gegen den FSV Schöningen

Der Kampf um die Meisterschaft spitzt sich zu: Tabellenführer HSC Hannover empfängt am Sonntag den punktgleichen Verfolger FSV Schöningen zum vielleicht entscheidenden Duell um den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Ein Heimsieg würde den HSC vor dem letzten Spieltag zum Meister machen – bei einer Niederlage wäre Schöningen plötzlich vorn. Im Tabellenkeller herrscht ebenfalls höchste Alarmstufe: Zahlreiche Mannschaften ab Rang elf müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Der 33. Spieltag dürfte an beiden Enden der Tabelle für klare Verhältnisse sorgen – oder für maximale Dramatik.