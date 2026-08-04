HSC Hannover verspielt 4:1-Führung

– Foto: Leon Tim Fotografie

Der HSC Hannover hat zum Saisonauftakt der Regionalliga Nord einen sicher geglaubten Heimsieg gegen BSV Kickers Emden aus der Hand gegeben. Vor 450 Zuschauern trennte sich die Mannschaft von Timo Struckmeier nach einer spektakulären Partie mit 4:4 (2:1) vom ambitionierten Titelanwärter. Dabei führten die Gastgeber bis zur 70. Minute bereits mit 4:1.

Der HSC ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und übernahm zunehmend die Kontrolle. Nach energischem Nachsetzen eroberte Neuzugang Finn Hoffmann den Ball gegen Emden-Keeper Luca Petzold und schob zum 1:1 ein (16.). Die Gastgeber blieben mutig, verteidigten aufmerksam und setzten den Favoriten immer wieder unter Druck. Kurz vor der Pause zahlte sich das aus: Denis Vukancic legte für Nick Bode auf, der die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 drehte (39.).

Der Favorit aus Emden erwischte zunächst den besseren Start. Nach einem Foul von Bastian Fielsch an Matti Tjaden entschied Schiedsrichter Konrad Oldhafer früh auf Strafstoß. Luc Ihorst verwandelte den Elfmeter sicher zur Gästeführung (5.).

Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte der HSC an seine starke Vorstellung an. Nachdem Amoro Diedhiou zunächst eine gute Gelegenheit ungenutzt ließ, erhöhte Lukas Dominke mit einem platzierten Abschluss auf 3:1 (57.). Nur sechs Minuten später folgte der vermeintliche Höhepunkt des Nachmittags: Paul Wegner überraschte Petzold von der Grundlinie mit einem sehenswerten Lupfer ins lange Eck und stellte auf 4:1 (63.).

Emden schlägt spät zurück

Die komfortable Führung brachte den Gastgebern jedoch keine Sicherheit. Luc Ihorst, der nach seinem frühen Elfmeter lange kaum in Erscheinung getreten war, verkürzte in der 70. Minute auf 4:2. Fünf Minuten vor dem Ende wurde es noch einmal spannend, als Fabian Weigel den Ball unglücklich mit dem Nacken verlängerte und Ihorst den Fehler eiskalt zum 4:3 nutzte (85.).

In der Nachspielzeit folgte schließlich der Schlusspunkt einer turbulenten Begegnung. Ausgerechnet Theo Schröder, einst unter Struckmeier im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet, fasste sich aus rund 16 Metern ein Herz und traf unhaltbar zum 4:4-Endstand (90.+3).

Trotz der Enttäuschung über den verpassten Auftaktsieg fand HSC-Trainer Timo Struckmeier unmittelbar nach dem Schlusspfiff versöhnliche Worte: „Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, dass wir uns über einen Punkt heute ärgern und Emden sich freut, hätte ich das sofort unterschrieben.“

Der Coach lobte vor allem den Auftritt seiner Mannschaft: „Wenn wir mit dieser Leidenschaft die Saison über weiter Fußball spielen, werden wir noch viel Spaß haben.“

Bereits am Freitag wartet auf den HSC die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Dann steht im Eilenriedestadion das Stadtderby bei der U23 von Hannover 96 an – für Struckmeier zugleich ein Wiedersehen mit seinem früheren Verein.

HSC Hannover – BSV Kickers Emden 4:4

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Paul Wegner (88. Lukas Schorler), Lukas Dominke, Leander Baar, Marcel Langer, Lasse von Boetticher, Denis Vukancic (81. Evren Serbes), Finn Hoffmann (90. Tyrice Linne), Nick Bode (67. Yannik Pohlmann), Amoro Diedhiou (75. Jonas Röhrbein) - Trainer: Timo Struckmeier

BSV Kickers Emden: Luca Petzold, Fabian Herbst, Peer Mahncke, Toshiaki Miyamoto (64. Nick Stepantsev), Jamil Najjar (46. Ole Kühling), Ibrahim Touray (60. Moritz Busch), Michael Chukwuemeka Igwe (46. Theo Schröder), Matti Tjaden, Bogdan Shubin, Luc Ihorst, Semin Kojic (46. Jubes Ticha) - Trainer: Björn Lindemann

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Luc Ihorst (5. Foulelfmeter), 1:1 Finn Hoffmann (16.), 2:1 Nick Bode (39.), 3:1 Lukas Dominke (57.), 4:1 Paul Wegner (63.), 4:2 Luc Ihorst (70.), 4:3 Luc Ihorst (85.), 4:4 Theo Schröder (90.+3)