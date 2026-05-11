HSC Hannover verabschiedet sieben Spieler

Mit dem letzten Heimauftritt der Saison endete für einige Akteure zugleich ihre Zeit beim HSC Hannover. Vor der Partie verabschiedete der Verein insgesamt sieben Spieler, die den Klub nach Ablauf der Spielzeit verlassen werden.
Der HSC sagte dabei Danke für den Einsatz im grün-weiß-roten Trikot und würdigte die Leistungen der scheidenden Akteure vor den eigenen Fans.
Nicht mehr zum Kader der kommenden Spielzeit gehören Johann Wegner, Luc Fender, Kevin Ansu, Mico Schmidt, Colin Piepenbrink, Tayar Tasdelen und Kai Bäte. Während einige Spieler neue sportliche Herausforderungen suchen, endet für andere ein längerer gemeinsamer Weg an der Constantinstraße.
Besonders der Abschied eigener Nachwuchsspieler unterstreicht erneut die Rolle des HSC als Ausbildungsverein, der jungen Akteuren den nächsten Karriereschritt ermöglicht.
Der Verein verabschiedete seine Spieler mit persönlichen Worten und hob deren Einsatzbereitschaft während ihrer Zeit beim HSC hervor. Gleichzeitig machte der Klub deutlich, dass die Türen an der Constantinstraße jederzeit offen bleiben.
Mit dem Ende der Saison beginnt für die verabschiedeten Spieler ein neues Kapitel – sportlich wie privat. Beim HSC Hannover richtet sich der Blick derweil bereits auf die kommende Spielzeit und die weitere Kaderplanung.