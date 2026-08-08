HSC Hannover unterliegt im Stadtderby – 96 II nutzt Chancen eiskalt

Der HSC Hannover hat am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Im Stadtderby bei der U23 von Hannover 96 unterlag die Mannschaft von Timo Struckmeier mit 0:2. Vor 1.000 Zuschauern im Eilenriedestadion entschieden zwei Treffer kurz nach der Pause die Begegnung.
Die Gäste erwischten einen ordentlichen Start und lieferten sich mit der Mannschaft von Lars Barlemann eine ausgeglichene erste Halbzeit. Der HSC präsentierte sich kompakt, setzte immer wieder offensive Akzente und erspielte sich Möglichkeiten, verpasste es jedoch, seine gute Phase mit einem Tor zu krönen. Auf der anderen Seite kam Hannover 96 II mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel, sodass es torlos in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schnell. Eine Flanke von Julius Meusel verlängerte der zur Pause eingewechselte Levent Aycicek auf Denis Husser, der frei vor Bastian Fielsch die Nerven behielt und zur Führung einschob (50.). Nur acht Minuten später legten die Gastgeber nach. Nach einer Ecke von Tim van den Heuvel setzte sich Asuma Ikari in der Luft durch und köpfte zum 2:0 ein (58.).
Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Hannover 96 II kontrollierte die Partie und hatte durch Husser sowie Aycicek sogar die Gelegenheit, den Vorsprung weiter auszubauen. Fielsch verhinderte mit guten Paraden einen höheren Rückstand.
Erst in der Schlussviertelstunde erhöhte der HSC noch einmal den Druck und kam zu eigenen Abschlüssen. Der Anschlusstreffer wollte jedoch nicht mehr fallen, sodass die Gastgeber ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel souverän über die Zeit brachten.
Für den HSC war die Niederlage umso ärgerlicher, weil die erste Halbzeit durchaus Hoffnung auf Zählbares gemacht hatte. Auf den Vereinskanälen fasste der Klub die Partie treffend zusammen: „In einer guten ersten Halbzeit schaffen wir es nicht, uns mit einem Tor zu belohnen und werden nach dem Seitenwechsel dann kalt erwischt.“
Die Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Mittwoch. Dann empfängt der HSC im heimischen Stadion den SV Atlas Delmenhorst zum dritten Spieltag der Regionalliga Nord.
Hannover 96 II – HSC Hannover 2:0
Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Manuel Braun, Joschua Siewert, Tim van den Heuvel, Julius Meusel, Ole Wegner, Asuma Ikari, Jasper Reinhold, Denis Husser, Florent Aliqki, Merlin Sinanovic - Trainer: Lars Barlemann
HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Paul Wegner, Lukas Dominke, Leander Baar, Marcel Langer, Lasse von Boetticher (58. Jonas Lübke), Denis Vukancic, Finn Hoffmann, Nick Bode (58. Yannik Pohlmann), Amoro Diedhiou - Trainer: Timo Struckmeier
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Denis Husser (50.), 2:0 Asuma Ikari (58.)