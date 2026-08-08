HSC Hannover unterliegt im Stadtderby – 96 II nutzt Chancen eiskalt Nach torloser erster Halbzeit entscheiden Husser und Ikari die Partie zugunsten der Gastgeber von red · Heute, 10:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tim Fotografie

Der HSC Hannover hat am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Im Stadtderby bei der U23 von Hannover 96 unterlag die Mannschaft von Timo Struckmeier mit 0:2. Vor 1.000 Zuschauern im Eilenriedestadion entschieden zwei Treffer kurz nach der Pause die Begegnung.

Die Gäste erwischten einen ordentlichen Start und lieferten sich mit der Mannschaft von Lars Barlemann eine ausgeglichene erste Halbzeit. Der HSC präsentierte sich kompakt, setzte immer wieder offensive Akzente und erspielte sich Möglichkeiten, verpasste es jedoch, seine gute Phase mit einem Tor zu krönen. Auf der anderen Seite kam Hannover 96 II mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel, sodass es torlos in die Kabinen ging. >> Zu den Video-Highlights

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild schnell. Eine Flanke von Julius Meusel verlängerte der zur Pause eingewechselte Levent Aycicek auf Denis Husser, der frei vor Bastian Fielsch die Nerven behielt und zur Führung einschob (50.). Nur acht Minuten später legten die Gastgeber nach. Nach einer Ecke von Tim van den Heuvel setzte sich Asuma Ikari in der Luft durch und köpfte zum 2:0 ein (58.). HSC kommt nicht mehr zurück Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Hannover 96 II kontrollierte die Partie und hatte durch Husser sowie Aycicek sogar die Gelegenheit, den Vorsprung weiter auszubauen. Fielsch verhinderte mit guten Paraden einen höheren Rückstand.