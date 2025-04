HSC Hannover und Atlas Delmenhorst punktgleich an der Spitze

Das Rennen um die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen bleibt hochspannend: Der HSC Hannover und SV Atlas Delmenhorst stehen nun punktgleich an der Spitze. Während Schöningen im Verfolgerduell bei Spelle-Venhaus überzeugte, ließen Rehden und Lupo Martini mit klaren Siegen aufhorchen. Im Tabellenkeller feiert Verden einen wichtigen Auswärtserfolg, während Oldenburg erneut deutlich unterliegt.

Eintracht Braunschweig II – SV Meppen II 2:2 Die Zweitvertretung aus Braunschweig kam gegen kompakte Meppener zweimal zurück ins Spiel. Wulkotte und Raming-Freesen brachten die Gäste jeweils in Führung, doch Borsum und Michalek sicherten der Eintracht mit ihren Treffern den verdienten Punktgewinn. Für Meppen war es das zweite Remis in Serie, zudem sah Hebbelmann die Gelb-Rote Karte. Beide Teams verbleiben im Tabellenmittelfeld.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – VfL Oldenburg 4:0

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Bocar Djumo (69. Kyrylo Kozin), Moody Chana, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Lovro Sindik, Shkrep Stublla (60. Hakim Traoré), Nikita Marusenko (70. Inwoo Choi), Noah Wallenßus, Elias Beck (59. Elvir Maloku), Niklas Burlage (73. Amadou Sarr) - Trainer: Kristian Arambasic

VfL Oldenburg: Kilian Sanden, Tassilo Thiele, Alex Chiarodia, Niklas Onnen, Mohammed Kneschka Sultani (66. Diego Raykov), Mika-Lasse Nienaber, Matthias Goosmann (72. Samuel Pfluger), Sven Lameyer, Karim Bockau (66. Elias Wilhelmi), Tade Niehues (66. Tobias Behnsen), Simon Hoffmann (72. Titus Jakob) - Trainer: Sebastian Schlumberger

Schiedsrichter: Jan Krummen - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Lovro Sindik (42.), 2:0 Noah Wallenßus (48.), 3:0 Noah Wallenßus (50.), 4:0 Elias Beck (55.)

--------------------------------------------

MTV Eintracht Celle – SV Arminia Hannover 2:0

Mit einer konzentrierten Leistung holt Celle den dritten Heimsieg in Folge und zieht in der Tabelle an Arminia Hannover vorbei. Nach torloser erster Hälfte trafen van Eupen und Cankor nach Wiederanpfiff für die Gastgeber. Die Arminia fand offensiv kaum statt und rutscht in der Tabelle auf Rang zwölf ab. Celle klettert mit nun 35 Punkten ins gesicherte Mittelfeld.