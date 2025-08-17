HSC Hannover trotzt dem 1. FC Phönix Lübeck ein 0:0 ab

Die Regionalliga Nord bleibt spannend. In der Fortsetzung des 4. Spieltags trennten sich heute der HSC Hannover und der 1. FC Phönix Lübeck vor 298 Zuschauern torlos.
Vor 2100 Zuschauern legte Emden einen Traumstart hin. Marvin Eilerts brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Marten Schmidt in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte Tido Steffens für den dritten Emdener Treffer – ein Doppelschlag, der das Stadion beben ließ. Flensburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück: Marshall Faleu verkürzte in der 71. Minute, und in der Nachspielzeit traf Ibrahim Bashiru Ali zum 3:2. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr – Emden feierte einen Heimsieg.
Im traditionsreichen Duell vor stimmungsvoller Kulisse erwischten beide Teams einen defensiv disziplinierten Start. Die Entscheidung fiel in der 52. Minute, als Rafael Brand für den VfB Oldenburg traf. Meppen versuchte in der Schlussphase alles, doch Oldenburg verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg.
Die bis dahin ungeschlagene Heimelf aus Drochtersen erlebte einen Rückschlag gegen den starken HSV-Nachwuchs. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Glory Kiveta die Gäste in der 46. Minute in Führung. Moritz Reimers machte in der Nachspielzeit den 2:0-Sieg der Gäste perfekt. Für die Gastgeber bedeutet dies die erste Saisonniederlage, während der HSV II wichtige Auswärtspunkte holt.
Vor heimischer Kulisse bestätigte der SSV Jeddeloh seine eindrucksvolle Frühform. Zwar vergaben die Gastgeber in der 29. Minute die Möglichkeit zur frühen Führung, als Kasra Ghawilu mit einem Foulelfmeter an Torwart Sabri Vaizov scheiterte, doch nach der Pause folgte die Antwort auf dem Platz. Dominique Ndure eröffnete in der 50. Minute den Torreigen, nur sechs Minuten später erhöhte Ghawilu selbst auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tom Gaida in der 75. Minute, womit der SSV Jeddeloh seine weiße Weste bewahrte. Der FSV Schöningen hingegen kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel und wartet weiterhin auf das erste Saisontor.
