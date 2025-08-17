HSC Hannover trotzt dem 1. FC Phönix Lübeck ein 0:0 ab

Vor 2100 Zuschauern legte Emden einen Traumstart hin. Marvin Eilerts brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Marten Schmidt in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte Tido Steffens für den dritten Emdener Treffer – ein Doppelschlag, der das Stadion beben ließ. Flensburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück: Marshall Faleu verkürzte in der 71. Minute, und in der Nachspielzeit traf Ibrahim Bashiru Ali zum 3:2. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr – Emden feierte einen Heimsieg.

– Foto: Robert Gertzen

---

Im traditionsreichen Duell vor stimmungsvoller Kulisse erwischten beide Teams einen defensiv disziplinierten Start. Die Entscheidung fiel in der 52. Minute, als Rafael Brand für den VfB Oldenburg traf. Meppen versuchte in der Schlussphase alles, doch Oldenburg verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg. ---

Die bis dahin ungeschlagene Heimelf aus Drochtersen erlebte einen Rückschlag gegen den starken HSV-Nachwuchs. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Glory Kiveta die Gäste in der 46. Minute in Führung. Moritz Reimers machte in der Nachspielzeit den 2:0-Sieg der Gäste perfekt. Für die Gastgeber bedeutet dies die erste Saisonniederlage, während der HSV II wichtige Auswärtspunkte holt. ---