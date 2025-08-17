 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
HSC Hannover trotzt dem 1. FC Phönix Lübeck ein 0:0 ab

Überblick über den 4. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Die Regionalliga Nord bleibt spannend. In der Fortsetzung des 4. Spieltags trennten sich heute der HSC Hannover und der 1. FC Phönix Lübeck vor 298 Zuschauern torlos.

---

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
3
2

Vor 2100 Zuschauern legte Emden einen Traumstart hin. Marvin Eilerts brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Marten Schmidt in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte Tido Steffens für den dritten Emdener Treffer – ein Doppelschlag, der das Stadion beben ließ. Flensburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück: Marshall Faleu verkürzte in der 71. Minute, und in der Nachspielzeit traf Ibrahim Bashiru Ali zum 3:2. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr – Emden feierte einen Heimsieg.

– Foto: Robert Gertzen

---

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
0
1

Im traditionsreichen Duell vor stimmungsvoller Kulisse erwischten beide Teams einen defensiv disziplinierten Start. Die Entscheidung fiel in der 52. Minute, als Rafael Brand für den VfB Oldenburg traf. Meppen versuchte in der Schlussphase alles, doch Oldenburg verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg.

---

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
0
2

Die bis dahin ungeschlagene Heimelf aus Drochtersen erlebte einen Rückschlag gegen den starken HSV-Nachwuchs. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Glory Kiveta die Gäste in der 46. Minute in Führung. Moritz Reimers machte in der Nachspielzeit den 2:0-Sieg der Gäste perfekt. Für die Gastgeber bedeutet dies die erste Saisonniederlage, während der HSV II wichtige Auswärtspunkte holt.

---

Gestern, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
3
0

Vor heimischer Kulisse bestätigte der SSV Jeddeloh seine eindrucksvolle Frühform. Zwar vergaben die Gastgeber in der 29. Minute die Möglichkeit zur frühen Führung, als Kasra Ghawilu mit einem Foulelfmeter an Torwart Sabri Vaizov scheiterte, doch nach der Pause folgte die Antwort auf dem Platz. Dominique Ndure eröffnete in der 50. Minute den Torreigen, nur sechs Minuten später erhöhte Ghawilu selbst auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tom Gaida in der 75. Minute, womit der SSV Jeddeloh seine weiße Weste bewahrte. Der FSV Schöningen hingegen kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel und wartet weiterhin auf das erste Saisontor.

---

Heute, 15:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
0
0
Abpfiff

Schiedsrichter Tim Otto leitete eine Partie, die von Beginn an intensiv geführt wurde, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Trotz der Offensivstärke, mit der Lübeck bislang in die Saison gestartet war, hielt Hannovers Defensive den Angriffen stand und ließ keinen Treffer zu. Dem HSC gelang auch kein Treffer. So blieb es nach 90 Minuten bei einem torlosen Remis, das beiden Seiten unterschiedliche Gefühle hinterlässt: Hannover kann den Punktgewinn als Achtungserfolg verbuchen, während Lübeck die große Gelegenheit verpasste, näher an die Tabellenspitze heranzurücken.
