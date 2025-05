HSC Hannover testet zum Auftakt gegen Hannover 96

Der HSC Hannover startet mit einem echten Höhepunkt in die Sommervorbereitung. Am Freitag, den 28. Juni, empfangen die Oberliga-Meister den Zweitligisten Hannover 96 zu einem Testspiel im heimischen HSC-Stadion an der Constantinstraße. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr.