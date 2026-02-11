 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

HSC Hannover: Spiel gegen Weiche Flensburg frühzeitig abgesetzt

Platzverhältnisse lassen reguläre Austragung nicht zu – neuer Termin folgt

Das Regionalliga-Spiel des HSC Hannover gegen den SC Weiche Flensburg 08 ist abgesagt worden. Wie der Verein mitteilte, wurde die Partie in Absprache mit dem Gegner und dem Verband frühzeitig abgesetzt.

Grund für die Entscheidung sind die weiterhin schlechten Platzverhältnisse. Zwar sei der Schnee auf den Rasenflächen zuletzt zunehmend abgetaut, doch die darunter liegenden Schichten tragen weiterhin deutliche Spuren der vergangenen Wochen. Der HSC beschreibt die Oberfläche zunächst als „sehr matschig“, während der Boden bereits nach wenigen Zentimetern „noch tief gefroren“ sei.

Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest und soll bekanntgegeben werden, sobald dieser offiziell angesetzt ist.