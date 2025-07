HSC Hannover scheidet nach großem Kampf gegen den TSV Havelse aus

Der HSC Hannover ist in der ersten Runde des Krombacher-Niedersachsenpokals trotz eines couragierten Auftritts ausgeschieden. Gegen den klassenhöheren Drittligisten TSV Havelse unterlag die Mannschaft von Vural Tasdelen am Mittwochabend mit 1:3 (0:1). Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte der Regionalliga-Aufsteiger großen Einsatz, musste sich letztlich aber der individuellen Qualität der Gäste beugen.

Die Partie begann mit einer druckvollen Anfangsphase des HSC, der sich in der Offensive erste Chancen erarbeitete. Müller und Paldino kamen zu Abschlüssen, Plume köpfte nach einer Ecke von Kolgeci über das Tor (30.). Die kalte Dusche für die Gastgeber folgte wenig später: Nach einem Konter umkurvte Havelses Kapitän Julius Düker Torwart Fielsch und brachte sein Team in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Der Start in den zweiten Durchgang gehörte erneut dem HSC. Einen Freistoß lenkte TSV-Schlussmann Opitz zunächst noch an die Latte, kurz darauf traf Mehmet Özun in der 54. Minute zum verdienten Ausgleich. Es war ein Signal, das auch die Gäste weckte: Die Elf von Trainer Samir Ferchichi reagierte entschlossen, brachte John Posselt und Marko Ilic in die Partie – und übernahm wieder die Kontrolle.

Nach einer verlängerten Ecke war es Emre Aytun, der per Kopf zum 2:1 für Havelse traf (70.). Die Aufgabe für den HSC wurde in der Schlussphase noch schwerer: Ab der 80. Minute agierte das Team in Unterzahl, nachdem ein Spieler mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch stemmte sich Hannover mit Leidenschaft gegen das drohende Aus. Erst in der 90. Minute sorgte der eingewechselte Marko Ilic mit dem 3:1 für die Entscheidung.