HSC Hannover muss sich in Emden mit Remis begnügen

Der HSC Hannover hat beim BSV Kickers Emden einen gefühlten Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. Beim 3:3-Unentschieden am Sonntagabend traf Luc-Elias Fender in der Nachspielzeit zur vermeintlichen Entscheidung, ehe die Gastgeber im direkten Gegenzug per Elfmeter doch noch ausgleichen konnten. Wie gewonnen, so zerronnen – so lässt sich das Geschehen in der Schlussphase treffend zusammenfassen.

Dabei hatte die Partie bereits früh ihre Schlagzahl gefunden. Nach dem 0:1-Rückstand brachte Finn Kiszka den HSC in der siebten Minute mit seinem dritten Saisontor zurück ins Spiel. Die Gastgeber gingen in der Folge erneut in Führung, doch Tom Hausmann glich in der 72. Minute zum 2:2 aus.

Als alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Fender spät zu – doch es sollte nicht reichen. Der Elfmeterpfiff auf der Gegenseite sorgte für Ernüchterung bei den Gästen, die sich trotz dreier Auswärtstore nur mit einem Punkt begnügen müssen.

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht: Bereits am Mittwochabend geht es für den HSC weiter. Um 19:30 Uhr tritt das Team von Vural Tasdelen beim SV Drochtersen/Assel an.