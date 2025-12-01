– Foto: Gianluca Lönneker

HSC Hannover holt späten Punkt in Lübeck Tasdelens Last-Minute-Treffer sichert ein 2:2 beim Tabellenfünften Phönix Lübeck Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Nord 1. FC Phönix HSC Hannover

Der HSC Hannover hat beim ambitionierten 1. FC Phönix Lübeck Moral bewiesen und sich nach zweimaligem Rückstand einen wichtigen Auswärtspunkt erkämpft. Beim 2:2 im Stadion an der Travemünder Allee belohnte sich die Mannschaft von Trainer Vural Tasdelen in der Nachspielzeit für eine leidenschaftliche Vorstellung – und stoppte damit die Serie von zwei Niederlagen in Folge.

Der HSC zeigte von Beginn an eine konzentrierte und aggressive Leistung. Hannover gewann viele Zweikämpfe, setzte immer wieder schnelle Akzente nach vorne und ließ Lübeck lange nicht in die Partie finden. Kurz vor der Halbzeit dann die verdiente Führung: Mehmet Özün schob den Ball nach starkem Angriff in der 43. Minute zum 0:1 ins Netz – ein idealer Zeitpunkt für den Treffer.

Nach dem Seitenwechsel stellte Phönix um und erhöhte den Druck deutlich. Die Hausherren nutzten ihre Stärke bei Standards und kamen nach einer Ecke in der 53. Minute durch Benjamin Luis zum Ausgleich. Lübeck blieb anschließend am Drücker und suchte konsequent den Weg nach vorne. Trotz der zunehmenden Lübecker Dominanz setzte der HSC immer wieder Nadelstiche, konnte aber mehrere Konterchancen nicht konsequent ausspielen. In der 83. Minute schien das Spiel endgültig zu kippen, als Arthur Inaka eine Flanke zur 2:1-Führung der Gastgeber verwertete.