HSC Hannover holt späten Punkt in Lübeck

Der HSC Hannover hat beim ambitionierten 1. FC Phönix Lübeck Moral bewiesen und sich nach zweimaligem Rückstand einen wichtigen Auswärtspunkt erkämpft. Beim 2:2 im Stadion an der Travemünder Allee belohnte sich die Mannschaft von Trainer Vural Tasdelen in der Nachspielzeit für eine leidenschaftliche Vorstellung – und stoppte damit die Serie von zwei Niederlagen in Folge.
Der HSC zeigte von Beginn an eine konzentrierte und aggressive Leistung. Hannover gewann viele Zweikämpfe, setzte immer wieder schnelle Akzente nach vorne und ließ Lübeck lange nicht in die Partie finden. Kurz vor der Halbzeit dann die verdiente Führung: Mehmet Özün schob den Ball nach starkem Angriff in der 43. Minute zum 0:1 ins Netz – ein idealer Zeitpunkt für den Treffer.
Nach dem Seitenwechsel stellte Phönix um und erhöhte den Druck deutlich. Die Hausherren nutzten ihre Stärke bei Standards und kamen nach einer Ecke in der 53. Minute durch Benjamin Luis zum Ausgleich. Lübeck blieb anschließend am Drücker und suchte konsequent den Weg nach vorne.
Trotz der zunehmenden Lübecker Dominanz setzte der HSC immer wieder Nadelstiche, konnte aber mehrere Konterchancen nicht konsequent ausspielen. In der 83. Minute schien das Spiel endgültig zu kippen, als Arthur Inaka eine Flanke zur 2:1-Führung der Gastgeber verwertete.
Doch Hannover gab sich nicht geschlagen. Trainer Tasdelen stellte offensiver um – und wurde belohnt. In der 90. Minute zog Tayar Tasdelen von der linken Seite einfach ab. Die Hereingabe wurde länger und länger, sprang vom Innenpfosten ins Tor – der umjubelte Ausgleich zum 2:2.
In der Nachspielzeit hatte der HSC sogar noch die große Chance auf den Sieg, doch diesmal fehlten Zentimeter. So blieb es beim Punktgewinn, der sich für die Hannoveraner dennoch wie ein Erfolg anfühlt.
Mit dem Auswärtspunkt stabilisiert sich der HSC nach einer schwierigen Phase und richtet nun den Fokus auf das nächste schwere Duell: Am kommenden Samstag tritt die Tasdelen-Elf um 16:00 Uhr beim BSV Kickers Emden an.
1. FC Phönix Lübeck – HSC Hannover 2:2
1. FC Phönix Lübeck: Tim Kips, Stylianos Kokovas, Jannes Vollert, Tobias Bjørnstad (46. Karim Hüneburg), Fabio Maiolo, Joshua Krüger, Michel Dammeier (76. Valentin Steinmetz), Anton Ihde (74. Julian Lubertus Gino Markvoort Beke), Louis Jamil Grobauer, Arthur Inaka, Benjamin Luis - Trainer: Cristiano Dinalo Adigo
HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Johann Wegner (86. Ammon Moser), Leander Baar, Marcel Langer, Tayar Tasdelen, Mehmet Özün (86. Batuhan Kavakli), Lasse von Boetticher (64. Tom Hausmann), Yannik Pohlmann (77. Luc-Elias Fender), Denis Vukancic, Finn-Louis Kiszka (77. Mico Noel Schmidt) - Trainer: Vural Tasdelen
Schiedsrichter: Marvin Repke - Zuschauer: 432
Tore: 0:1 Mehmet Özün (45.), 1:1 Benjamin Luis (53.), 2:1 Arthur Inaka (83.), 2:2 Tayar Tasdelen (90.+1)