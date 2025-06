HSC Hannover holt Moritz Dittmann zurück in die Regionalliga

Rechtzeitig vor dem ersten Testspiel der Sommervorbereitung hat der HSC Hannover seinen nächsten Neuzugang präsentiert: Moritz Dittmann wechselt vom Landesligisten SC Hemmingen-Westerfeld an die Constantinstraße. Der 24-Jährige ist in der Defensive flexibel einsetzbar und bringt Regionalligaerfahrung mit. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem SV Werder Bremen.