HSC Hannover gewinnt das Hallenmasters 2026 Deutlicher Finalsieg gegen Egestorf – Kiszka als bester Spieler ausgezeichnet von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: HSC Hannover

Der HSC Hannover hat sich den Titel beim Hallenmasters 2026 gesichert. In einem einseitigen Endspiel setzte sich das Team von der Constantinstraße mit 7:0 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder durch und feierte damit nach zwei verlorenen Finalteilnahmen in Serie den ersten Turniersieg bei der renommierten Veranstaltung.

Zwar zeigte sich das Team in der Gruppenphase der Lotto-Niedersachsen-Gruppe noch nicht in Bestform – einem 2:2 gegen den TSV Barsinghausen folgten ein 3:2 gegen den TSV Goltern und ein 5:1 gegen den FC Springe. Dennoch sicherte man sich den Gruppensieg. „Wirklich zufrieden mit der Leistung waren wir da aber noch nicht“, hieß es aus Vereinskreisen. >>> Zum Spielplan

Im Viertelfinale gegen den SC Hemmingen-Westerfeld und im Halbfinale gegen SV Iraklis Hellas setzte sich der HSC jeweils knapp mit 3:2 durch – erneut mit Luft nach oben, aber letztlich verdient. Im Finale zeigte sich das Team dann deutlich verbessert. Gegen die Germanen aus Egestorf, gegen die man in den beiden Vorjahren jeweils das Endspiel verloren hatte, war die Rollenverteilung diesmal klar. Der HSC dominierte von Beginn an und setzte mit dem 7:0-Erfolg ein Ausrufezeichen hinter eine insgesamt erfolgreiche Hallensaison.