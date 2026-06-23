HSC Hannover gelingt das Double – Wolfenbüttel krönt starke Saison A- und B-Junioren des HSC Hannover steigen als Niedersachsenmeister in die Regionalliga auf – BVG Germania Wolfenbüttel sichert sich den Titel bei den C-Junioren von red · Heute, 07:46 Uhr · 0 Leser

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Der Samstag entwickelte sich für den HSC Hannover zu einem Tag für die Vereinsgeschichte. Sowohl die U19 als auch die U17 der Grün-Weißen sicherten sich die Niedersachsenmeisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga. Währenddessen durfte auch die U15 des BVG Germania Wolfenbüttel über Titel und Aufstieg jubeln.

Den Anfang machte die U 19 des HSC. Die Mannschaft von Trainer Ali Saghaei ging mit einem Vorsprung aus dem Hinspiel in das entscheidende Rückspiel gegen den MTV Wolfenbüttel. Nach dem 5:3-Erfolg eine Woche zuvor ließen die Hannoveraner vor heimischer Kulisse nichts mehr anbrennen und gewannen auch das Rückspiel souverän mit 3:0. Damit sicherte sich der HSC die Niedersachsenmeisterschaft der A-Junioren und den Sprung in die Regionalliga.

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Wenig später zog die U 17 nach. Gegen die Zweitvertretung des VfL Osnabrück profitierte das Team von Trainer Manuel Stübler von einem frühen Platzverweis auf Seiten der Gäste und setzte sich deutlich mit 4:1 durch. Nachdem das Hinspiel mit 1:1 geendet hatte, stand auch hier der Meistertitel fest. Der Regionalliga-Aufstieg war bereits zuvor gesichert, da der VfL Osnabrück II auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hatte. Noch hoffen darf der 1. SC Göttingen 05. Die Südniedersachsen kämpfen in einer Relegationsrunde mit dem JFV Bremerhaven, dem Eimsbütteler TV und dem SC Weiche Flensburg 08 um zwei weitere Regionalliga-Plätze. Zum Auftakt erreichte Göttingen ein 1:1 gegen Bremerhaven. Die weiteren Begegnungen gegen Eimsbüttel und Flensburg sollen nun die Entscheidung bringen.

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