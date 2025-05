HSC Hannover feiert vorzeitige Meisterschaft!

BSV Schwarz-Weiß Rehden – USI Lupo Martini Wolfsburg 1:2

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Riad Stublla, Kyrylo Kozin (46. Bocar Djumo), Eric Anozie (73. Hakim Traoré), Nestor Herve Djengoue, Lovro Sindik, Shkrep Stublla, Inwoo Choi (59. Elvir Maloku), Nikita Marusenko (59. Niklas Burlage), Noah Wallenßus, Elias Beck (73. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Giosue Tortora, Lasse Homann, Jarno Engler, Melvin Luczkiewicz, Yassin Jemai, Andrea Rizzo (86. Malcolm Badu), Maurizio Grimaldi (20. Leon Ostburg) (81. Marco Barberi-Gambonello), Jannes Drangmeister - Trainer: Ludger Tusch

Schiedsrichter: Jan Kruse - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Jannes Drangmeister (38.), 0:2 Andrea Rizzo (56.), 1:2 Javier Alejandro Jimenez Paris (80.)

Gelb-Rot: Nestor Herve Djengoue (89./BSV Schwarz-Weiß Rehden/)

-----------------------------------------

MTV Eintracht Celle – FC Verden 04 1:3

Celle begann nach dem frühen Rückstand engagiert, verlor in der Schlussphase aber die Ordnung. Jan-Ole Müller brachte die Gäste mit dem ersten Angriff in Führung, ehe Dennis Hoins das Spiel in den letzten Minuten mit einem Doppelpack entschied. In Unterzahl nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Cankor fehlte Celle die Stabilität. Verden ist mit dem Sieg so gut wie gerettet, während Celle auf ein Wunder hofft.