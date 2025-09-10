HSC Hannover feiert klaren Sieg gegen den Hamburger SV II

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit, in der beide Teams vergeblich nach einem Durchbruch suchten, war es Mehmet Özün, der in der 54. Minute den Bann brach und Hannover in Führung brachte. Mit diesem Treffer kippte die Partie endgültig.

Luc-Elias Fender erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen klar auf Sieg. Zwar konnte Immanuel Pherai nur zwei Minuten später mit dem 2:1-Anschluss für den Hamburger SV II noch einmal Hoffnung aufkeimen lassen, doch diese hielt nicht lange.

In der Schlussphase setzte Hannover noch einmal ein klares Ausrufezeichen: Evren Serbes traf in der 86. Minute zum 3:1, bevor Tayar Tasdelen in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 4:1-Endstand endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

Mit diesem Erfolg schiebt sich der HSC Hannover auf Rang zwölf vor, während der Hamburger SV II mit nur vier Punkten weiterhin auf Platz 16 festhängt und im Tabellenkeller verharrt.