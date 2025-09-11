HSC Hannover feiert klaren Heimsieg gegen den HSV II

Im Nachholspiel des zweiten Spieltags hat der HSC Hannover einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen die U21 des Hamburger SV eingefahren. Nach torloser erster Halbzeit drehte das Team von Trainer Vural Tasdelen nach der Pause auf und sicherte sich verdient drei Punkte im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nord.
„Das tat gut“ – so lautete das treffende Fazit des Vereins nach Abpfiff. Denn nach zuletzt wechselhaften Auftritten überzeugte der HSC vor allem durch Effizienz und Variabilität im Offensivspiel. Den Anfang machte Mehmet Özün, der in der 54. Minute den Bann brach. Luc-Elias Fender erhöhte in der 68. Minute auf 2:0, bevor HSV-Profi Immanuel Pherai zwei Minuten später den Anschlusstreffer erzielte.
Der HSC ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen: Joker Evren Serbes stellte in der 86. Minute mit einem dynamischen Solo auf 3:1, ehe Tayar Tasdelen in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel den Endstand herstellte.
Mit nun neun Punkten aus acht Spielen steht der HSC auf Rang zwölf der Tabelle. Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht: Bereits am Sonntag (15 Uhr) empfängt Hannover den Altonaer Fußball-Club an der heimischen Constantinstraße.
HSC Hannover – Hamburger SV II 4:1
HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Johann Wegner (82. Luis Prior Bautista), Paul Wegner, Marcel Langer, Tom Hausmann (88. Lasse von Boetticher), Tayar Tasdelen, Mehmet Özün (69. Moritz Dittmann), Denis Vukancic, Luc-Elias Fender (82. Finn-Louis Kiszka), Mico Noel Schmidt (69. Evren Serbes) - Trainer: Vural Tasdelen
Hamburger SV II: Hannes Hermann, Leonardo Posadas (89. Jeremy Gandert), Dorian Migalic (80. Timon Kramer), Shafiq Nandja, Guilherme Ramos, Silvan Hefti, Omar Megeed, Raif Adam (77. Davis Rath), Immanuel Pherai (77. Levin Öztunali), Glory Kiveta (67. Kelvin Ojo), Maurice Boakye - Trainer: Lukas Anderer
Schiedsrichter: Luca Sambill
Tore: 1:0 Mehmet Özün (54.), 2:0 Luc-Elias Fender (68.), 2:1 Immanuel Pherai (70.), 3:1 Evren Serbes (86.), 4:1 Tayar Tasdelen (90.+3)