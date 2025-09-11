HSC Hannover feiert klaren Heimsieg gegen den HSV II 4:1-Erfolg im Nachholspiel – Serbes und Tasdelen sorgen für späte Entscheidung

Im Nachholspiel des zweiten Spieltags hat der HSC Hannover einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen die U21 des Hamburger SV eingefahren. Nach torloser erster Halbzeit drehte das Team von Trainer Vural Tasdelen nach der Pause auf und sicherte sich verdient drei Punkte im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nord.

„Das tat gut“ – so lautete das treffende Fazit des Vereins nach Abpfiff. Denn nach zuletzt wechselhaften Auftritten überzeugte der HSC vor allem durch Effizienz und Variabilität im Offensivspiel. Den Anfang machte Mehmet Özün, der in der 54. Minute den Bann brach. Luc-Elias Fender erhöhte in der 68. Minute auf 2:0, bevor HSV-Profi Immanuel Pherai zwei Minuten später den Anschlusstreffer erzielte.

Der HSC ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen: Joker Evren Serbes stellte in der 86. Minute mit einem dynamischen Solo auf 3:1, ehe Tayar Tasdelen in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel den Endstand herstellte.