HSC Hannover feiert ersten Saisonsieg gegen Atlas Delmenhorst Nach zwei Anläufen gelingt dem HSC der erste Dreier der Saison von red · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der HSC Hannover hat in der ersten englischen Woche der Saison den ersten Sieg eingefahren. Gegen den SV Atlas Delmenhorst setzte sich die Mannschaft mit 3:0 durch und belohnte sich damit für den dritten Auftritt der noch jungen Spielzeit.

Die Partie stand dabei unter dem besonderen Eindruck einer Sonnenfinsternis. Auf dem Platz behielt der HSC jedoch den Überblick und stellte die Weichen nach der Pause auf Sieg. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff fiel der Führungstreffer. Finn Hoffmann verwertete eine Hereingabe von Lukas Schorler zum 1:0. Für den Angreifer war es bereits der erste Treffer in seinem neuen „Wohnzimmer“.

Doppelpack bringt die Entscheidung Lange blieb die Partie anschließend offen. Erst in der Schlussphase sorgte Hoffmann erneut für einen Höhepunkt. Nach Zuspiel von Marcel Länger setzte sich der Offensivspieler gegen mehrere Gegenspieler durch und erhöhte in der 81. Minute auf 2:0. Damit war die Begegnung jedoch noch nicht beendet. Fünf Minuten später sorgte Fabian Weigel für den Schlusspunkt. Nach einem Freistoß von Jonas Röhrbein stand Weigel am zweiten Pfosten frei und vollendete zum 3:0.