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HSC Hannover eröffnet die neue Regionalliga-Saison gegen Kickers Emden
Nach einer intensiven Vorbereitung beginnt für den HSC Hannover am Samstag die Spielzeit 2026/27
Das Warten hat ein Ende: Für den HSC Hannover beginnt am Samstag, 1. August, die neue Saison in der Regionalliga Nord. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft im heimischen Stadion Kickers Emden und startet damit vor den eigenen Fans in die Spielzeit 2026/27.
Nach den personellen Veränderungen im Sommer bietet die Partie zugleich die erste Gelegenheit, die neu formierte Mannschaft im Pflichtspieleinsatz zu erleben.
Auftakt gegen einen ambitionierten Gegner
Mit Kickers Emden wartet direkt zum Saisonstart eine anspruchsvolle Aufgabe auf den HSC. Die Ostfriesen gehören zu den etablierten Mannschaften der Regionalliga Nord und werden den Hannoveranern zum Auftakt alles abverlangen.
Für den HSC bietet das Heimspiel die Chance, mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu sammeln.
Der HSC Hannover setzt zum Saisonauftakt auf die Unterstützung seiner Anhänger. Gemeinsam mit den Fans soll der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden. Gleichzeitig bietet das erste Heimspiel den Zuschauern die Möglichkeit, die zahlreichen Neuzugänge und das neue Gesicht der Mannschaft kennenzulernen.