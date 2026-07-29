HSC Hannover eröffnet die neue Regionalliga-Saison gegen Kickers Emden

Nach den personellen Veränderungen im Sommer bietet die Partie zugleich die erste Gelegenheit, die neu formierte Mannschaft im Pflichtspieleinsatz zu erleben.

Auftakt gegen einen ambitionierten Gegner

Mit Kickers Emden wartet direkt zum Saisonstart eine anspruchsvolle Aufgabe auf den HSC. Die Ostfriesen gehören zu den etablierten Mannschaften der Regionalliga Nord und werden den Hannoveranern zum Auftakt alles abverlangen.