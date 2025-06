HSC Hannover empfängt Hannover 96 zu besonderem Saisonauftakt

Für Cheftrainer Vural Tasdelen ist die Begegnung mehr als nur ein Test: „Nach den beiden Meisterschaften und dem Durchmarsch aus der Landesliga bis in die Regionalliga ist dies mit Sicherheit ein Spiel, das für die Mannschaft und den gesamten Verein einen ganz besonderen Stellenwert hat. Eine Profimannschaft zu Gast zu haben, kommt nicht allzu häufig vor.“

Entsprechend groß ist die Vorfreude beim Team des HSC, das sich nach einer beeindruckenden Aufstiegssaison in der Oberliga nun in der Regionalliga beweisen will. „Wir freuen uns sehr auf diesen tollen Saisonauftakt gegen die neuformierte Mannschaft von Hannover 96 mit ihrem neuen Trainer Christian Titz. Bei aller Besonderheit des Spiels wird die oberste Priorität sein, dass alle Akteure das Spielfeld verletzungsfrei verlassen“, so Tasdelen.