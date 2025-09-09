HSC Hannover empfängt Hamburger SV II zum Nachholspiel

Beim HSC Hannover herrscht nach der jüngsten 1:6-Schlappe gegen Oldenburg gedrückte Stimmung. Die Niedersachsen finden sich auf Platz 15 wieder, haben erst einen Saisonsieg eingefahren und stehen mit mageren sechs Punkten da. Doch es gibt auch Lichtblicke: Vor eigenem Publikum ist der HSC noch ungeschlagen. Drei Heimspiele, dreimal Remis – das Stadion in Hannover ist bisher eine kleine Festung, auch wenn der ersehnte Dreier dort noch fehlt.

Der Hamburger SV II reist mit nicht weniger Sorgen an. Die Talente von der Elbe haben lediglich vier Punkte gesammelt und belegen aktuell Rang 16. Seit vier Partien warten die Hamburger auf einen Punktgewinn – eine Serie, die am Selbstvertrauen kratzt. Besonders bitter war das jüngste Spiel gegen Weiche Flensburg: Trotz einer 2:0-Führung stand am Ende nichts Zählbares auf der Habenseite.

Historisch hat der HSC in direkten Duellen leichte Vorteile. In der Saison 2019/20 gewann Hannover einmal und trennte sich einmal unentschieden vom HSV-Nachwuchs. Am Mittwoch geht es erneut um sehr viel: Wer dieses Kellerduell für sich entscheidet, darf zumindest vorübergehend aufatmen. Wer verliert, stürzt tiefer in die Krise.