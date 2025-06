HSC Hannover bindet sechs weitere Spieler für die kommende Saison

Die Verlängerung der Eigengewächse unterstreicht einmal mehr die nachhaltige Entwicklung am Standort Constantinstraße. Johann und Paul Wegner – meist auf den Außenbahnen in der Defensive eingesetzt – sowie Mittelfeldspieler Tom Hausmann haben den direkten Übergang aus dem Jugendbereich in die 1. Herren geschafft und sich dort als Stammspieler etabliert.

„Die drei verkörpern wie kaum andere die HSC-DNA“, so die Vereinsmitteilung. Ihre sportliche Entwicklung, gepaart mit der hohen Identifikation mit dem Club, macht sie zu zentralen Bausteinen des Regionalliga-Projekts.