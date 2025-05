HSC Hannover bindet Führungstrio für die Regionalliga

Der HSC Hannover setzt in der kommenden Regionalliga-Saison weiter auf Erfahrung, Identifikation und Führungsstärke: Kapitän Marcel Langer sowie seine Stellvertreter Fabian Weigel und Leander Baar haben ihre Verträge verlängert und gehen damit auch künftig voran. Das Trio hat den sportlichen Weg der vergangenen Jahre maßgeblich geprägt – vom Abstieg bis zum doppelten Durchmarsch zurück in den überregionalen Fußball.

„Wenn ich etwas verbockt habe, will ich es wieder geradebiegen“, sagt Leander Baar, der ebenso wie seine Mitspieler nach dem Abstieg aus der Regionalliga und dem folgenden Gang in die Landesliga dem Verein die Treue gehalten hatte. Drei Jahre später steht die Rückkehr – dieses Mal als Meister der Oberliga Niedersachsen – fest. Ein Aufstieg, den Kapitän Marcel Langer als verdienten Lohn für ein klares Konzept einordnet: „Entscheidender Faktor war unsere klare Philosophie unter Vural. Wir haben dafür jetzt die Ernte eingefahren.“

Neben sportlicher Leistung ist es die Rolle als Orientierungspunkt, die die drei Führungsspieler auszeichnet. „Ich gehe gerne voran und biete den jüngeren Spielern die Möglichkeit, sich an mir zu orientieren“, so Weigel. Auch Langer betont seinen Anspruch als Kapitän: „Ich will mit gutem Beispiel vorangehen, ansprechbar sein, anpacken und die Jungs mitnehmen. ‚Leading by example‘ ist mein Credo.“

Mit einem Altersdurchschnitt von rund 22 Jahren stellte der HSC eines der jüngsten Teams der Liga. Die Rolle der erfahrenen Kräfte wird auch mit Blick auf die kommende Saison entscheidend bleiben – ebenso wie der Anspruch, die eigenen Prinzipien beizubehalten. „Wir werden weiterhin versuchen, gegen jeden Gegner unser Spiel aufzuziehen“, sagt Weigel. Langer ergänzt: „Ziel ist es, schnell in der Liga anzukommen – aber mit unserem Fußball.“