HSC gewinnt das Top-Spiel beim Tabellenführer

– Foto: Lennart Blömer

Der Heeslinger SC hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. In einem gutklassigen Oberligaspiel setzte sich die Elf Malte Bösch mit 3:1 gegen den aktuellen Tabellenführer, FC Germania Langreder, durch.

Die Elf von der Küste hat einiges gut zu machen. Am Wochenende unterlag das Team von Frank Löning dem BSV Rehden vor heimischer Kulisse mit 1:4. Allerdings treffen sie mit dem Heeslinger SC auf einen Gegner, der in den vergangenen Wochen reichlich Selbstvertrauen getankt hat. Nach nunmehr vier Siegen in Folge werden daher auch die Platzherren alles daran setzen, ihre Erfolgsserie fortzusetzen.

Der Jubel aufseiten der Heeslinger ist mehr als verständlich, denn mit nunmehr 38 Punkten rangieren sie punktgleich mit Germania Egestorf und Atlas Delmenhorst auf dem dritten Platz. Am Mittwoch könnte die Elf von Malte Bösch sogar die Tabellenführung übernehmen. Dann nämlich steigt ein weiteres Topspiel im Heeslinger Waldstadion. Ab 19.30 Uhr gastiert der Tabellenfünfte SV Wilhelmshaven in Heeslingen.

Bösch-Elf von Beginn an hellwach und konzentriert gegen Egestorf

Nach dem souveränen Erfolg in Egestorf spricht vieles für die Elf von Malte Bösch, die sich beim Tabellenführer als echtes Spitzenteam präsentierte. Vor etwas mehr als 100 Zuschauern waren die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg von Beginn an hellwach und lieferten eine sehr konzentrierte Leistung ab.

Allerdings agierte die Elf von Malte Bösch gegen das torgefährliche Team von Boris Besovic deutlich defensiver als in den Spielen zuvor. „Das war eine Partie auf Augenhöhe. In den ersten 45 Minuten waren beide Teams darauf bedacht, keine Fehler zu machen“, schilderte Malte Bösch den Verlauf der ersten Halbzeit, in der sich keine Elf entscheidend durchsetzen konnte.

Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten ändern. Während die Platzherren nach dem Wiederanpfiff deutlich engagierter auftraten, blieben die Gäste zunächst zu passiv und wurden prompt dafür bestraft. „Wir haben zwei oder drei Zweikämpfe verloren. Plötzlich hatte Daniel Zürn freie Bahn und hat die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung erzielt“, so Bösch über den schwachen Start nach dem Wiederanpfiff.

Heeslinger Terry Becker gleicht zum 1:1 aus

Doch nur vier Minuten später gab es den Weckruf von Terry Becker, der ein Zuspiel von Edison Mazreku zum 1:1-Ausgleich nutzte. Kurze Zeit später stellte Joel Schallschmidt den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem Freistoß von Lennard Martens traf er per Kopfball zum 2:1. Nur drei Minuten später hatte Terry Becker die Entscheidung auf dem Fuße, doch er vergab aus kurzer Distanz. „Ich weiß, das hört er nicht so gerne, aber das Ding hätte er einfach reinmachen müssen“, so Bösch über die vergebene Großchance.

Die vergebene Möglichkeit blieb jedoch ohne Folgen. Zwar drängte der Gastgeber mit aller Macht auf den Ausgleich, doch die gut postierte Heeslinger Abwehr ließ keine nennenswerten Chancen des Tabellenführers zu. Stattdessen nutzte der eingewechselte Eric Köhler ein Millimeter genaues Zuspiel von Edison Mazreku zum 3:1-Endstand. In den letzten Minuten der Begegnung hätte der HSC sogar noch 4:1 erhöhen können, doch „das wäre des Guten wirklich zu viel gewesen“, so der HSC-Coach nach 99 umkämpften Minuten.

