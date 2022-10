HSC empfängt Vfl Oldenburg Co-Trainer Sebastian Sautner: „Erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“

Die Elf von Lars Uder bereitet sich in diesen Tagen intensiv auf die schwierige Aufgabe gegen VfL Oldenburg vor und trainiert sogar am Freitag, um optimal vorbereitet zu sein. Schließlich will man die Miniserie der letzten beiden Wochen fortsetzen und erneut in voller Höhe punkten. „In Celle lief sicherlich nicht alles optimal, aber grundsätzlich war der Spieltag aus unserer Sicht gut, denn wir sind noch dichter an den Tabellenführer herangerückt“, so Trainer Lars Uder vor dem Spiel gegen den Tabellenfünften, der am Wochenende ebenfalls erfolgreich war und den Rückstand auf den Heeslinger SC auf vier Punkte verkürzte.

„Es versteht sich doch fast von selbst, dass Oldenburg bei uns punkten will. Bei einem Sieg würden sie einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrennen machen“, so Uder, dessen Team diese Pläne durchkreuzen will. „Wir schauen nicht so sehr auf andere. Wir schauen auf uns. Wenn wir unsere Leistung wie erwartet abrufen, hat es jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen. Andererseits sind wir dann aber sehr wohl in der Lage, andere Gegner zu bezwingen“, so Sautner, der davon überzeugt ist, dass sich der Tabellenzweite mächtig ins Zeug legen wird, um vor heimischer Kulisse zu überzeugen.