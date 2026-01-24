HSC BW Tündern: Verlängerung auf der Bank und gezielte Verstärkungen

Beim abstiegsgefährdeten Landesligisten HSC BW Schwalbe Tündern sind wichtige personelle Entscheidungen gefallen. Wie der Verein auf seiner Webseite mitteilte, bleibt das Trainerduo René Hau und Rik Balk auch künftig für die erste Herrenmannschaft verantwortlich. Parallel dazu wurden ein Neuzugang für die laufende Saison sowie eine Verstärkung für die kommende Spielzeit präsentiert.

Auch Rik Balk äußerte sich zur Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Die Arbeit mit den Jungs macht mir sehr viel Spaß. René und ich werden alles daran setzen, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln“, erklärte Balk.

René Hau und Rik Balk führen die Mannschaft weiterhin gemeinsam. Der Verein begründete die vorzeitige Verlängerung mit gegenseitigem Vertrauen, Anerkennung der bisherigen Arbeit und gemeinsamen sportlichen Vorstellungen. René Hau erklärte seine Entscheidung persönlich. „Es ist mein Heimatverein und aktuell durchlaufen wir eine positive Entwicklung, die ich gerne weiter begleiten möchte. Die Arbeit im Verein, mit der Mannschaft und mit Rik machen mir einfach zu viel Spaß“, sagte der Trainer.

Zur Rückrunde verstärkt Aleksandre Kharbedia die Defensive der Schwalben. Der Abwehrspieler wechselt vom FC Preussen Hameln 07 aus der Kreisliga Hameln-Pyrmont nach Tündern. Kharbedia verwies auf die Verbindung zu seinem neuen Trainer. „Mein Weg zu Tündern hängt mit Rik zusammen, unter dem ich bereits bei Preußen Hameln gespielt habe. Ich freue mich wieder auf die gemeinsame Zusammenarbeit und will meinen Beitrag leisten, um langfristig ein Baustein der neuen Ausrichtung von Tündern zu sein“, erklärte er.

Rik Balk sieht in dem Neuzugang eine sofortige Verstärkung. „Ich bin überzeugt davon, dass er die Fähigkeiten besitzt, der Mannschaft auf Anhieb weiterzuhelfen. Er spielt in der Defensive und bringt vieles mit, was ein Trainer sich wünscht“, sagte Balk. Auch René Hau hob die Eigenschaften des Verteidigers hervor. „Aleks ist ein robuster und kopfballstarker Verteidiger, der nach Standards auch immer mal für ein Tor gut ist. Er ist ein ehrgeiziger Spieler, der eine Mentalität mitbringt, die wir aktuell gut gebrauchen können. Er soll dabei helfen, unsere Defensive zu stabilisieren, damit wir eine bessere Rück als Hinrunde bestreiten“, erklärte Hau.

Lennart Scholtka: Perspektive für die kommende Saison

Für die kommende Saison steht mit Lennart Scholtka bereits ein weiterer Zugang fest. Der Offensivspieler kommt nach Stationen bei der SSG Halvestorf und zuletzt bei der SG Großenwieden/Rohden-Segelhorst nach Tündern. Scholtka nannte seine Beweggründe offen. „Ich habe mich für den Weg nach Tündern entschieden, weil ich Bock auf eine neue Herausforderung hatte und nochmal ambitionierter Fußball spielen möchte. Außerdem spielte das familiäre Umfeld innerhalb des Vereins eine sehr wichtige Rolle bei meiner Entscheidung“, sagte er.

Rik Balk sieht in Scholtka eine Bereicherung für das Team. „Es freut mich, dass Lennart unser Team bereichern wird, nicht nur sportlich sondern auch menschlich. Mit seinen 25 Jahren, seiner Erfahrung, die er in Halvestorf sammeln konnte, und seinem linken Hammer wird er uns direkt weiterhelfen“, erklärte Balk. Auch René Hau kennt den Neuzugang aus früheren Stationen. „Ich kenne Lennart schon aus meiner Halvestorfer Zeit und hatte ihn bereits länger auf dem Zettel. Dass es jetzt zur neuen Saison mit dem Wechsel klappt, freut mich sehr. Er ist ein total angenehmer Typ, der super zu dem Weg passt, den wir zukünftig wieder einschlagen werden. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem feinen linken Fuß wird er schnell eine Bereicherung für unser Angriffsspiel sein“, so Hau.