HSC beginnt Saisonvorbereitung und eröffnet Elsdorfer Pokalwoche

Nach dem Spiel am Freitag stehen innerhalb von sieben Tagen vier weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe der Oberligist am darauf folgenden Wochenende bei den Sportwochen des SV Ahlerstedt/Ottendorf auf den TuS Harsefeld und den VfL Stade trifft. Die Spiele finden Freitag und Sonntag statt. Nach einer Trainingseinheit am Montag folgt dann bereits das zweite Spiel in Elsdorf. Gegner ist der Bremer Club SV Hemelingen. Die Finalspiele folgen dann am Donnerstag und Freitag.

Zur Elsdorfer Pokalwoche informiert der Verein, dass das Turnier in diesem Jahr in veränderter Form stattfindet. Es werden, anstatt sechs Mannschaften, nur noch vier Mannschaften antreten, die im Modus „Jeder gegen jeden“ spielen. Turniersieger wird die Mannschaft mit den meisten Punkten und gegebenenfalls besten Torverhältnis. Die diesjährigen Teilnehmer sind neben dem Titelverteidiger TSV Buchholz 08 aus der Oberliga Hamburg, der Meister der Bremen-Liga SV Hemelingen, der Rotenburger SV aus der Landesliga und der Heeslinger SC aus der Oberliga Niedersachsen.