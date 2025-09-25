Hrgovic kehrt zurück ins Würmtal für bessere Jugendarbeit

Josip Hrgovic ist zurück im Würmtal. Hier zieht es ihn zum TSV Gräfelfing, wo er die sportliche Leitung der Jugendabteilung übernehmen wird

Gräfelfing– Zweieinhalb Jahre lang war er von der Fußball-Landkarte im Würmtal so gut wie verschwunden, zwischenzeitlich nur für zwei Auswärtsspiele als Trainer der U19 sowie der U17 des TuS Geretsried beim SV Planegg-Krailling (2:1-Sieg) und dem TV Stockdorf (7:0-Sieg) zurückgekehrt.

Damit endet das Kapitel Geretsried nach zweieinhalb einigermaßen ernüchternden Jahren für Hrgovic. „Für mein Verständnis läuft dort viel falsch in der Abteilung, ich kann mich mit dem Weg nicht zu 100 Prozent identifizieren. Es wird zu viel Geld in den Herrenbereich gesteckt und zu wenig in den Jugendaufbau – anders, als es mir gesagt wurde“, sagt Hrgovic, der in Geretsried wie in Neuried auch die Sportliche Leitung für die Jugend übernommen hatte.

Nun ist Josip Hrgovic wieder da. Aber nicht beim TSV Neuried, für den er zwischen 2014 und 2022 diverse Teams von der E-Jugend über die Damen und die Bezirksoberliga-U19 bis hin zur ersten Herrenmannschaft in der Bezirksliga trainiert sowie zum Ende seiner Zeit im Sportpark als Sportlicher Leiter fungiert hatte. Seit dieser Saison ist der 33-Jährige für die sportliche Leitung der Jugendabteilung des TSV Gräfelfing verantwortlich und zudem Chefcoach der B-Junioren in der Kreisliga.

Daher habe er schon länger damit geliebäugelt, den TuS zu verlassen. Der Kontakt zu Gräfelfing kam schließlich über Alexander Greisel zustande, Kapitän der ersten Herrenmannschaft der Wölfe und zudem Schriftführer in der Abteilungsleitung. Hrgovic und Greisel kennen sich aus gemeinsamen Neurieder Zeiten.

TSV Gräfelfing will Jugendarbeit verbessern

„Die Gespräche fanden von Anfang an auf einer sehr vertrauensvollen Ebene statt“, berichtet Hrgovic. Der TSV wolle seine Nachwuchsarbeit neu strukturieren, mit nachhaltigem Erfolg. Greisel kannte Hrgovics Ansatz und Arbeit noch aus Neuried. „Mir wurde gesagt, sie wollen, dass hier in Gräfelfing in der Jugend mehr passiert als Kreisliga. Und dass sie dafür genau mich wollen mit genau der Art und Weise, wie ich es mache“, so der gebürtige Kroate, der wegen einer angeborenen Gelenksteife im Rollstuhl sitzt.

Die Gespräche gaben Hrgovic ein gutes Gefühl, und so entschied er sich gegen das Angebot eines anderen Vereins, eine Landesliga-U19 zu übernehmen, und sagte in Gräfelfing zu. „Der Verein hat Potenzial, ich kenne viele Leute, und er ist bei mir in der Nähe“, zählt er die Vorteile auf.

Und: Offiziell ist seine Tätigkeit eine Teilzeitstelle. Daher hat der 33-Jährige auch die Möglichkeit, parallel zu seinem ersten Jahr beim TSV sein zweites großes Projekt 2025 anzugehen – und im Optimalfall erfolgreich abzuschließen: die Trainerlizenz B+, für die er im Frühjahr die Zusage vom DFB bekam und die er aktuell macht.

Hrgovic muss weitere Leistungen erfüllen

„Das ist alles in allem schon ein Riesenaufwand“, sagt Hrgovic, der Sportmanagement studiert hat. Die zweite von drei Lehrgangswochen in der Sportschule in Oberhaching endet für ihn und die anderen Ausbildungsteilnehmer am heutigen Donnerstag, die dritte steht im November an und die Abschlussprüfung im Dezember in Frankfurt. Zwischendrin muss er weitere Leistungen erfüllen. Besteht Hrgovic, hat er den nach der A-Lizenz zweithöchsten für den Bereich unterhalb der Profi-Ebene relevanten Trainerschein. Noch weiter darüber steht nur der sogenannte Fußballlehrer.

Davon ist Hrgovics Arbeit in Gräfelfing aktuell maximal weit entfernt. „Wir sind ganz am Anfang und starten bei null. Ich fühle mich sehr an meine ersten Jahre in Neuried erinnert, wo ich den Aufbau miterlebt habe und die Widerstände, die man vielleicht auch mal überwinden muss“, sagt der Coach schmunzelnd. Bei den Wölfen gehe es nun darum, die Grundlagen zu legen, um sich irgendwann in Richtung Leistungsgedanke zu entwickeln. „Behutsam und nachhaltig“, betont Hrgovic. Erfahrung darin hat er genug gesammelt.