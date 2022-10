Hrasche nicht mehr Cheftrainer der TSG 08 Roth Verein verkündet Trennung im gegenseitigen Einvernehmen per Social Media

„Es ist leider sehr schade, dass wir es erneut nicht geschafft haben, längerfristig mit einem Trainer zusammenzuarbeiten“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Nico Gelev. Denn nach nur ziemlich genau einem Jahr ist das Kapitel Marian Hrasche als Cheftrainer bei der TSG 08 Roth wieder beendet. Den finalen Ausschlag hatte die 0:5-Auswärtsniederlage unserer ersten Mannschaft am Sonntag in Titting bei der DJK Limes gegeben.

Am Montag besprachen die Abteilungsverantwortlichen um Nico Gelev und Marian Hrasche die Situation und kamen nach zwei 0:5-Auswärtsniederlagen hintereinander (Titting und Veitsaurach), drei Niederlagen in Folge insgesamt und dem Verharren im Tabellenkeller der Kreisliga zu dem Schluss, dass eine einvernehmliche Trennung die beste Lösung für beide Seiten sei.

„Es ist eine verfahrene Situation und es gab aus verschiedenen Gründen keine sportliche Weiterentwicklung. Wir haben uns nach dem Abstieg in der Kreisliga nicht stabilisiert“, sagt Marian Hrasche, der im Oktober 2021 als Nachfolger von Alberto Méndez mitten im (letztlich vergeblichen) Abstiegskampf in der Bezirksliga in den Speck Sportpark kam. Dort wird der 54-Jährige auch weiterhin anzutreffen sein, spielen doch seine Söhne Pepe (E-Jugend) und Bastian Weber (Vollmannschaft) weiterhin bei der TSG.

Die Mannschaft wurde am Montag von der Entscheidung Hrasches und der Abteilungsleitung informiert, noch am selben Tag begann die Suche nach einem Nachfolger.

Die Fußballabteilungsleitung bedankt sich bei Marian Hrasche für die geleistete Arbeit und das Übernehmen der Verantwortung in den vergangenen Monaten in einer sportlichen schwierigen Situation.

Quelle: Homepage TSG 08 Roth