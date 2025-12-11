Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Hoyerswerda verbucht die nächsten Punkte am grünen Tisch
Nach dem Nichtantritt des FV Blau-Weiß Zschachwitz zum Auswärtsspiel der Landesklasse Ost beim Hoyerswerdaer FC entschied das Sportgericht des Sächsischen Fussball-Verbandes über die Spielwertung. Die Partie wurde demnach mit 2:0 Toren und drei Punkten für den Hoyerswerdaer FC und mit 0:2 Toren gegen den FV Blau-Weiß Zschachwitz gewertet. Die Begegnung des 13. Spieltags war für Samstag, den 22.11.2025 um 15:00 Uhr im Hoyerswerdaer Friedrich-Judwig-Jahn-Stadion angesetzt. (gs)