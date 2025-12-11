Hoyerswerda verbucht die nächsten Punkte am grünen Tisch

Nach dem Nichtantritt des FV Blau-Weiß Zschachwitz zum Auswärtsspiel der Landesklasse Ost beim Hoyerswerdaer FC entschied das Sportgericht des Sächsischen Fussball-Verbandes über die Spielwertung. Die Partie wurde demnach mit 2:0 Toren und drei Punkten für den Hoyerswerdaer FC und mit 0:2 Toren gegen den FV Blau-Weiß Zschachwitz gewertet. Die Begegnung des 13. Spieltags war für Samstag, den 22.11.2025 um 15:00 Uhr im Hoyerswerdaer Friedrich-Judwig-Jahn-Stadion angesetzt. (gs)