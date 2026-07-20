Houdéglé schnürt Doppelpack: Vorwärts Nordhorn überzeugt

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Der SV Vorwärts Nordhorn hat in der Sommervorbereitung den nächsten Erfolg eingefahren. Der Oberliga-Aufsteiger setzte sich am heimischen Immenweg mit 4:1 (2:0) gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS Pewsum durch und wusste vor allem mit einer spielfreudigen Offensive zu überzeugen.
Vorwärts übernahm früh die Kontrolle über die Begegnung und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Nach einer halben Stunde brachte Kai Löpker die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Jan Lammers nach und erhöhte auf 2:0 (45.). Mit der verdienten Führung im Rücken ging der Oberliga-Aufsteiger in die Pause.
Houdéglé sorgt für die Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel setzte Kyle Houdéglé die starken Offensivaktionen der Nordhorner fort. Der Neuzugang traf in der 60. Minute zum 3:0 und unterstrich damit erneut seine Qualitäten im Abschluss.
Zwar verkürzte Lukas Zimmermann nur zwei Minuten später auf 1:3 (62.), doch echte Spannung kam nicht mehr auf. Houdéglé stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 74. Minute den 4:1-Endstand her und krönte damit seine starke Leistung.
Gelungene Generalprobe
Auch abseits der vier Tore zog der SV Vorwärts Nordhorn ein positives Fazit. Die Mannschaft präsentierte sich insbesondere im Offensivspiel variabel, erspielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten und setzte die Vorgaben des Trainerteams über weite Strecken erfolgreich um.
Mit dem deutlichen Erfolg sammelte der Oberliga-Aufsteiger weiteres Selbstvertrauen für die verbleibenden Wochen der Vorbereitung auf die Saison 2026/27.