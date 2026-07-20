Houdéglé schnürt Doppelpack: Vorwärts Nordhorn überzeugt

Vorwärts übernahm früh die Kontrolle über die Begegnung und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Nach einer halben Stunde brachte Kai Löpker die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Jan Lammers nach und erhöhte auf 2:0 (45.). Mit der verdienten Führung im Rücken ging der Oberliga-Aufsteiger in die Pause.

Houdéglé sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel setzte Kyle Houdéglé die starken Offensivaktionen der Nordhorner fort. Der Neuzugang traf in der 60. Minute zum 3:0 und unterstrich damit erneut seine Qualitäten im Abschluss.