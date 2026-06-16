Houben: "Ich bin ein großer Nicht-Freund der Relegation“

Einen Favoriten will Houben nicht ausmachen, auch weil er um die schwankenden Auftritte seiner eigenen Mannschaft weiß. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und aus der Rückrunde wissen wir ja, dass unsere Leistungen sehr schwankend sein können“, sagte Houben.

Auf eine besondere Vorbereitung für die beiden Endspiele verzichtet er derweil – schließlich wüssten alle, welche Bedeutung die Partien gegen Hackenberg haben. „Es geht jetzt darum, das auf den Platz zu bekommen, was wir können. Es macht keinen Sinn, die Spieler zusätzlich zu pushen“, sagte Houben und fügte an: „Ich nehme aber natürlich meine erfahrenen Spieler in die Pflicht. Sie müssen schon beim Aufwärmen dafür sorgen, dass wir mental voll da sind.“

Das Rückspiel findet am Sonntag ab 15 Uhr in Viersen statt.