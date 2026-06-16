Houben: "Ich bin ein großer Nicht-Freund der Relegation“

Während viele Mannschaften bereits ihre Saisonabschlussreise angetreten haben oder andere Urlaubspläne verfolgen, steht beim 1. FC Viersen weiterhin der reguläre Trainingsbetrieb an. Die Saison nimmt für den Verein eine Extraschleife, die jedoch von enormer Bedeutung ist. Denn noch ist der Ausgang der Spielzeit für Viersen ungewiss: Letzter Akt ist nun die Relegation um den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Am Mittwoch (Anstoß 19.30 Uhr) steht das Hinspiel gegen den Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga, Gruppe 2, die SG Hackenberg, an. Da es um diese Position zusätzlich ein Entscheidungsspiel gab, musste der 1. FC Viersen eine weitere Woche auf Betriebstemperatur bleiben.
Trainer Stephan Houben kam die Verschiebung der Relegation um eine Woche allerdings gar nicht so ungelegen. Inzwischen seien alle Verletzungen ausgeheilt, alle Spieler einsatzbereit, sagte Houben. Was ihn mehr ärgert, ist die Relegation an sich. „Ich bin ein großer Nicht-Freund der Relegation. Dabei geht es mir nicht um den Zeitpunkt, sondern um die Situation. Wir sind Hobbykicker und fahren an einem Mittwoch zu einem Auswärtsspiel, das von Viersen aus exakt 113 Kilometer entfernt ist. Da muss man den Sinn wirklich hinterfragen“, sagte Houben. Neben Trainings- und Physioeinheiten ging es in den vergangenen Tagen auch um die Organisation, damit am Mittwoch alle pünktlich zum Anpfiff nach Hackenberg im Oberbergischen Kreis nahe Köln kommen – vorbei am Feierabendverkehr in Köln.
Die SG Hackenberg blieb dank eines 5:1-Sieges im Rückspiel gegen Berghausen (Hinspiel 0:0) im Rennen um den Klassenverbleib. Beide Teams hatten die reguläre Spielzeit punktgleich beendet, auch der direkte Vergleich aus den beiden Saisonspielen endete remis (0:0, 1:1), sodass ein Entscheidungsspiel um den Relegationsplatz notwendig wurde. Houben hat sich beide Spiele vor Ort angeschaut. „Für mich war schon nach dem ersten Spiel klar, dass wir gegen Hackenberg spielen. Sie haben den reiferen Eindruck gemacht, waren galliger und treten kompakt sowie sehr geordnet auf“, sagte Houben.
Einen Favoriten will Houben nicht ausmachen, auch weil er um die schwankenden Auftritte seiner eigenen Mannschaft weiß. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und aus der Rückrunde wissen wir ja, dass unsere Leistungen sehr schwankend sein können“, sagte Houben.
Auf eine besondere Vorbereitung für die beiden Endspiele verzichtet er derweil – schließlich wüssten alle, welche Bedeutung die Partien gegen Hackenberg haben. „Es geht jetzt darum, das auf den Platz zu bekommen, was wir können. Es macht keinen Sinn, die Spieler zusätzlich zu pushen“, sagte Houben und fügte an: „Ich nehme aber natürlich meine erfahrenen Spieler in die Pflicht. Sie müssen schon beim Aufwärmen dafür sorgen, dass wir mental voll da sind.“
Das Rückspiel findet am Sonntag ab 15 Uhr in Viersen statt.