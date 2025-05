Hotz-Hattrick gibt Auftrieb: Zorneding feiert Kantersieg in Siegsdorf

„Es war ein verdienter Sieg für uns, auch wenn es in der ersten Hälfte noch nicht so leicht von der Hand ging“, erklärte Zornedings Trainer Sascha Bergmann, dessen Elf sich in Siegsdorf über die Unterstützung von rund 50 mitgereisten Fans freuen durfte. „Der Gegner hat uns früh attackiert, was wir nicht unbedingt erwartet hatten. Wir haben ein wenig gebraucht, um uns darauf einzustellen. Trotzdem hatten wir unsere Chancen“, so Bergmann.

Matthias Schuster jagte eine Direktabnahme über das gegnerische Tor, Yazar Taskin scheiterte nach einem Abpraller am Siegsdorfer Schlussmann und Maximilian Hotz zielte nach einem Querpass aus kurzer Distanz ebenfalls zu ungenau. Auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten, doch Zornedings Torwart Michael Pohn reagierte vor dem Seitenwechsel in zwei Situationen glänzend.