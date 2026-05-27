Hoti und Afonso auf Länderspielreise Eintracht-Duo sammelt weitere internationale Erfahrung von red · Heute, 16:42 Uhr · 0 Leser

Während sich der Großteil des Kaders von Eintracht Braunschweig bereits in der Sommerpause befindet, stehen für zwei Akteure der Löwen noch internationale Einsätze an. Innenverteidiger Andi Hoti wurde für die A-Nationalmannschaft des Kosovo nominiert, Mittelfeldspieler Hugo Luis Afonso gehört erneut zum Aufgebot der luxemburgischen U21.

Für Andi Hoti geht es bereits Ende Mai zur Nationalmannschaft. Der Winterneuzugang bereitet sich ab dem 27. Mai mit dem Kosovo auf zwei Freundschaftsspiele vor. Zunächst trifft die Auswahl am 31. Mai in Prag auf Tschechien, ehe am 4. Juni im heimischen Pristina das Duell mit Andorra folgt. Für den Innenverteidiger bietet sich damit die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis auf internationalem Niveau zu sammeln.

Hoti war erst im Winter zur Eintracht gewechselt und gehörte in der Rückrunde regelmäßig zum Defensivverbund der Braunschweiger. Afonso erneut für Luxemburgs U21 nominiert Auch Hugo Luis Afonso bleibt über die Sommerpause hinaus im Einsatz. Der 21-Jährige wurde für die U21-Nationalmannschaft Luxemburgs berufen und soll am 6. Juni in einem Freundschaftsspiel gegen die U21 des Kosovo auflaufen.