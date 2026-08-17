Hostert ballert sich zu erstem Saisonsieg

Die Ergebnisse

Statistiken

Was am 3.Spieltag los war

Differdingen geriet am Samstag in Wiltz zwar in Rückstand, konnte das Gastspiel im Norden aber durch ein in Unterzahl erzieltes Tor (87.‘) mit 2:1 gewinnen. Eine wahre Kartenflut mit neun gelben und einer roten Karte stand am Ende zu Buche. Sehr spät kam auch Neuling Walferdingen zu seinem zweiten Saisonsieg: Joker Barbalinardo traf in der 4.Minute der Nachspielzeit zum 2:1 in Käerjeng. Hostert hat sich auf beeindruckende Art und Weise und unter dem Einfluss eines starken Dianessy, der mit zwei Treffern und einem Assist auf sich aufmerksam machte, mit 5:1 gegen Aufsteiger Etzella in der Liga angemeldet. Bemerkenswert war der Altersschnitt von 22,5 Jahren von Hosterts Startaufstellung. Rosport ließ sich seinen ersten Punkt der Saison nach spätem Ausgleich (2:2, 81.‘) doch noch nehmen, als Diallo von einem Abpraller profitierte, um Rümelingen mit seinem zweiten persönlichen Treffer den Sieg zu schenken.

Léen: „zu viele individuelle Fehler gemacht“

Victoria-Trainer Dean Léen gegenüber FuPa: „Aus unserer Sicht hätten wir das Spiel packen können. Rümelingen war zwar besser in der Partie, aber in der zweiten Halbzeit waren wir präsent. Wir haben ein weiteres Mal zu viele individuelle Fehler gemacht, vor allem bei Standardsituationen. Defensiv haben wir manchmal zu oft nur reagiert, anstatt aktiv und aggressiv gegen den Ball zu spielen. Am Ende hatten wir sogar noch die Chancen, auf das 3:2 und danach auf das 4:2, gehen zu können. Stattdessen haben wir einen Fehler gemacht, einen Konter eingeleitet und dann das Spiel verloren. Das ist extrem bitter.“

Vor annähernd tausend Zuschauern konnte sich die US Mondorf auch gegen Düdelingen durchsetzen und hat nach drei Spieltagen wie drei weitere Teams auch das Maximum von neun Punkten auf dem Konto. Mann des Tages war Lopes Rocha, der kurz vor der Pause zum entscheidenden 1:0 traf. Nach rund einer Stunde verpassten die Hausherren es, für Sicherheit zu sorgen, als Far einen Elfmeter verschoss. F91 bleibt nach der Niederlage in den Startblöcken hängen. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Strassen durch ein Tor von Toure nach einer Stunde mit 1:0 gegen Jeunesse. Unter dem Einfluss eines bärenstarken Hoxha, der zwei Tore und einen Assist beisteuerte, setzte sich Niederkorn bei einem eine Stunde in Unterzahl spielenden Bissen klar mit 4:0 durch und behält ebenfalls das Punktemaximum, genau wie Racing, das Hesperingen mit 5:0 abfertigte und neuer Leader ist.

Anmerkung: am Sonntagabend trug ein FuPa-User scheinbar bewusst falsche Informationen in den Liveticker des Spiels Racing – Swift ein. Als dies bemerkt wurde, übernahm die Redaktion den Ticker kurzfristig selbst und korrigierte die falsch gemeldeten Zwischenergebnisse. Der Benutzer wurde am Montagvormittag für weitere Liveticker gesperrt.

Der 4.Spieltag

Am kommenden Wochenende treffen Niederkorn und Strassen bereits am Samstag zum Spitzenspiel zweier noch verlustpunktfreier Teams aufeinander, der FC UNA hat sogar noch eine blütenweiße Weste, nämlich in drei Spielen noch keinen Gegentreffer kassiert.

Der bislang gute Aufsteiger Walferdingen bekommt es mit Meister Bissen zu tun, Rekordmeister Jeunesse steht gegen Mondorf vor der nächste hohen Hürde. In Düdelingen kommt es zum Nachbarduell mit Neuling Rümelingen, Vizemeister Differdingen empfängt Spitzenreiter Racing. In Hesperingen und Ettelbrück wird es um Punkte gegen den Abstieg gehen.

Am Samstag