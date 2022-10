Hortum Traumtor bringt Preussen Remis

Am 10.Spieltag der Berlinliga erkämpfen sich die Jungs von Daniel Volbert einen Punkt gegen den 1.FC Wilmersdorf. Nach dem unglücklichen Rückstand (Spielaufbaufehler) nach 17 Minuten durch Yasar Can Cinar, schlagen wir umgehend zurück durch ein Knaller Volleyschusstor von Richard Rumler. Denken wir zumindest im ersten Augenblick. Das Traumgoal (Vorlage von Liam James Kelly) wird wegen Abseits von Burak Mentes aberkannt. Obwohl der gar nicht aktiv ins Spiel eingreift. Sehr unglücklich. Ein wenig geschockt, kommt der Gast aus Wilmersdorf dann zu Großchancen. Weil unser Spielaufbau oft sehr unruhig agiert. Es geht in die Halbzeitpause. Für frischen Wind sollen Mohamed Rayen Chafra und Magnus Stahlberg sorgen, die per Doppelwechsel für Julian Loder und Christoph Menz auf das Spielfeld kommen (57.). Und das geht ansatzweise auf. Unser Mittelfeld Allrounder Melih Hortum zieht dann zwanzig Meter vor dem gegnerischen Tor einfach mal ab, und es steht völlig verdient 1:1 (68.), Trauuuuuummmmmmmtoooooor. Wir wollen sofort nachlegen, um den zweiten Dreier zu holen. Knapp scheitert unser Rayen Chafra an Wilmersdorf Keeper Niendorf. Unglücklich verletzt sich dann Melih Hortum wenig später. Verdacht auf Mittelfussbruch. Am Ende wirds noch einmal hektisch. Im Gäste Strafraum kommen Burak Mentes und Rayen Chafra zu Fall, der Elfmeter Pfiff bleibt leider aus. Das wars dann. Ein Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen, das ist die Bilanz nach neun Spielen. Am Mittwoch geht es im Pokal (3.Runde) weiter. Der Gast heisst Oberligist Blau Weiß 90. Am kommenden Samstag gehts dann um 14:00 Uhr zum TSV Rudow an die Stubenrauchstraße. Infos vom Spiel gegen Wilmersdorf gibts hier. Auf You Tube bfcpreussentv folgt in Kürze der Beitrag mit den Highlights, Toren und Stimmen vom Match am 10.Spieltag.