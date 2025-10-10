Am Wochenende Gegner, sonst befreundet: Horst Grohmann (links) mit Fahner-Kapitän Artur Machts und Dimo Raffel (hinten). – Foto: SV 08 Steinach / Minar

"Horsti", Machts und der Pokal Der SV 08 Steinach empfängt am Samstag im Achtelfinale des Thüringer Landespokals den Verbandsligisten FC An der Fahner Höhe...

... und hinter den Mannschaften verbergen sich Geschichten von Freundschaft, Erfahrung und sportlicher Ambition.

Zwischen Horst Grohmann und Gästetrainer Dimo Raffel sowie Gästekapitän Artur Machts bestehen freundschaftliche Verbindungen. Grohmann lebt in Ilmenau, seine Freundschaft zu Machts entstand über den ehemaligen Fahner-Trainer Tobias Busse: „Horsti und ich sind Freunde. Natürlich könnte er mein Opa sein. Dass es in Steinach so gut läuft, freut mich – er gibt sich sehr viel Mühe, betreibt einen hohen Zeit- und Energieaufwand und erntet dafür die Lorbeeren“, sagt Machts. Auch zu Dimo Raffel, Trainer des FC An der Fahner Höhe, pflegt Grohmann eine lange Verbindung: „Ich war damals Co-Trainer der U16-Landesauswahl, in der Dimo spielte. Er war am Sportinternat in Jena – da verbindet uns viel Respekt und Freundschaft.“ Am Samstag jedoch werden aus Freunden Gegner. Machts organisiert die Abwehr der Gäste, Grohmann seine Jungs von der Seitenlinie. Vor dem Spiel gibt es kaum Kontakt – die Konzentration liegt auf dem Feld. Aber nach dem Spiel wird es wohl das obligatorische Bier geben – „wenn Horsti will“, so Artur Machts.

Für die Gäste aus der Region Dachwig/Döllstädt/Gräfentonna ist die Anreise nach Steinach ein kleiner Aufstieg. Denn im Gegensatz zur Bergauffahrt in Richtung Fellbergstadion befindet sich der FC An der Fahner Höhe derzeit sportlich in einem kleinen Tal. Nach vielen erfolgreichen Jahren fand im vergangenen Sommer ein kleiner Umbruch statt. Viele junge Spieler kamen dazu, beide Stammtorhüter standen zum Saisonstart nicht zur Verfügung – und so taumelt der zweimalige Thüringenmeister aktuell im grauen Mittelfeld der Thüringenliga umher. Kapitän Artur Machts, sonst Fels in der Brandung, blickt trotz der schwierigen Lage optimistisch auf das Pokalspiel: „Dass es kein leichtes Spiel wird, ist uns bewusst. Wir sind aktuell in einer herausfordernden Situation. Aber nach jedem Tal geht’s auch wieder bergauf. Wir müssen hart an uns arbeiten, und ich denke, wir fahren mit einer schlagkräftigen Truppe nach Steinach.“ Ganz anders die Lage beim Gastgeber: Unter Trainer Horst „Ede“ Grohmann, 77 Jahre alt und ein wahrer Fußballfuchs, hat der SV 08 nach einer zähen letzten Saison wieder Boden unter den Füßen gewonnen. Die Nullachter starteten stark in die Liga, gehören zum oberen Tabellendrittel und gehen mit Selbstvertrauen in die Pokalaufgabe. Grohmann zeigt sich trotz der letztwöchigen 1:6-Niederlage in Hildburghausen entspannt: „Bussi (Anm. d. Red.: Tobias Busse) und ich hatten nach der Pokalauslosung bei einem Kaffee schon gesprochen und festgestellt, dass wir nicht chancenlos sind.“ Optimismus zieht Grohmann auch aus der personellen Lage, die sich im Vergleich zur Hildburghausen-Pleite deutlich entspannt hat. Mit Basti Leipold und Philipp Sell kehren zwei wichtige Stürmer nach Sperre zurück. Hinter Spielmacher ‚Ferdi‘ Yoro (Knieprobleme) und Abwehrspieler Dominik Liesmann stehen noch Fragezeichen. Grohmann bleibt aber gelassen: „Ich habe wieder fünf Wechsler auf der Bank. Diesmal muss ich keinen zweiten Torwart oder den Physio einwechseln“, scherzt er.