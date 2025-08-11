Horsthausen gewinnt Derby - Aufsteiger Hagen und Buer zahlen Lehrgeld

Die Mitaufsteiger SpVg Hagen 11 (1:4 beim Holzwickeder SC) und SSV Buer (0:4 gegen den SC Obersprockhövel) kassierten klare Niederlagen.
Die SpVgg Horsthausen gewann nach Rückstand das Herner Derby gegen den SC Westfalia Herne mit 3:1. Ansonsten zeigten sich die Ausgeglichenheit der Liga "ohne echten Aufstiegsfavoriten" in drei Punkteteilungen. Der FC Brünninghausen erzielte in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich gegen den RSV Meinerzhagen. Zwischen dem FC Iserlohn und Vestia Disteln stand es bereits zur Pause 1:1, dabei blieb es. Und der BSV Schüren verspielte eine 2:0-Führung gegen den TuS Erndtebrück. Bereits nach 40 Minuten hatten die Wittgensteiner die Partie ausgeglichen, so dass es am Ende 2:2 hieß.
Der 1. Spieltag im Überblick:
FC Iserlohn – Vestia Disteln 1:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Phil Rettig, Anil Pirincoglu (90. Eldin Ljesnjanin), Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco (82. Edin Grosonja), Can Bayer (60. Pablo Perez Carriazo), Leonit Tahiri (73. Fabio Huckschlag), Leon Tenkhoff (60. Sven Höltke) - Trainer: Simon Naujoks
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Philipp Müller (73. Daniel Koseler) - Trainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Max Michalak (5.), 1:1 Maurice Castel Branco (35.)
Holzwickeder SC – SpVg Hagen 11 4:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann, Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maurice Majewski (91. Maximilian Wolff), Kerem Keskin (62. Tom Wonneberger) (75. Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose), Seydi Keskin, Lokman Erdogan (81. Nazarii Kovalenko), Leo Mayka (75. Efe Bozaci) - Trainer: Kurtulus Öztürk
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (74. Rodi Mohammad), Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels (49. Fabio Hengesbach), Joelle Cavit Tomczak, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (77. Tim Bodenröder), Mert Muzak, Gianluca Banno, Daris Smajic, Lucas Schneider (77. Joshua-Troy Klöckner) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 182
Tore: 1:0 Lokman Erdogan (43. Foulelfmeter), 1:1 Jan Niklas Jacoby (62.), 2:1 Jan Nielinger (77.), 3:1 Maurice Modrzik (90.), 4:1 Efe Bozaci (90.+3)
SpVgg Horsthausen – Westfalia Herne 3:1
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki (30. Diyar Dilek), Plamen Peychev (46. Marvin Rupieper), Jan Lucas Wilczynski, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee (85. Halil Celik), Mahmud Siala (66. Mohamed Bouachria), Güngör Kaya (80. Marvin Schuster), Stefan Oerterer - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (70. Sahan Elyesa Biyik), Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Matej Rajic (80. Salimou Soumah), Christian Silaj (75. Damasy Daniel), Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir, Mahir Kaya (60. Eduard Uspenskij), Metehan Türkoglu, Florian Tonye - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 328
Tore: 0:1 Florian Tonye (27.), 1:1 Mahmud Siala (54.), 2:1 Stefan Oerterer (64.), 3:1 Marvin Schuster (90.+4)
FC Brünninghausen – RSV Meinerzhagen 1:1
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (79. Eumin Song), Marc Radusch (90. Sefa Durmusoglu), Branko Vasic (64. Joshua Kestermann), Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (64. Joel Yaw Stiller), Jongmin Park, Vincent Holthaus, Ousman Diallo (38. Yasin Akman) - Trainer: Carsten Droll
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul (58. Kevin Oleschuk), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (77. Justin Schneider), Jan Germann, Raphael Schwarzer (73. Daniel Barch), Kenan Uzun (63. Ismail Alushi), Jannik Selter (56. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan Germann (11.), 1:1 Tomislav Ivancic (90.+3 Foulelfmeter)
BSV Schüren – TuS Erndtebrück 2:2
BSV Schüren: Muhammed Acil, Andreas Lüder (75. Wilhelm Sassenberg), Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth (64. Lukas Homann), Marcel Münzel, Tim Kallenbach (79. Max Maßmann), Damjan Ilic, Mert Ergüven (82. Aleksandar Djordjevic), Philippos Selkos (64. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira (76. Mirkan Kasikci), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Haitham El Euch, Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan (72. Maurice Dobbener), Justin Huber, Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 48
Tore: 1:0 Philippos Selkos (8.), 2:0 Marcel Münzel (25.), 2:1 Elmin Heric (30.), 2:2 Simon Mack (40.)
SSV Buer – SC Obersprockhövel 0:4
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Liam Benan Unkel (46. Bartosz Piotr Odolinski), Muhammed-Ali Karkar (46. Marius Heck), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (63. Melih Aydin), Cenk Mustafa Güney, Tarkan Yerek, Kadir Mutluer (57. Emre Gökkaya), Ediz Akcinar (46. Max Fleer) - Trainer: Oktay Güney
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Moritz Schrepping (78. Lennart Seitz), Nico Jahnke (85. Jonas Seitz), Pascal Fabritz, Mick Steffens, Pascal Zippel (65. Patrick Adam Dytko), Abid Yanik (78. Lars-Noah Szewczyk), Anthony Boehm (85. Sidney Rast) - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Sebastian Strube (Dortmund) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Abid Yanik (11.), 0:2 Abid Yanik (13.), 0:3 Pascal Zippel (53. Foulelfmeter), 0:4 Pascal Zippel (61.)
Gelb-Rot: Bartosz Piotr Odolinski (83./SSV Buer/)
Rot: Marius Heck (90./SSV Buer/Grobes Foulspiel)
DJK TuS Hordel – Concordia Wiemelhausen 6:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (70. David Schürmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (65. Hayate Nishimura), Robin Schultze, Oguzhan Can, Jonas Kordt (41. Luis Bennet Berghaus), Jarno Aboko Bültmann (58. Dorian Joel Batbayli), Philip Agbado (76. Adem Semih Ünal), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga
Concordia Wiemelhausen: Henning Feldmann, Yannik Kellner, Ben Brekau, Daniel Boakye Ansah (46. Nicolas Hoffmann), Dennis Gumpert, Leon Franke (63. Michel Post), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (76. Dario Habelok), Alessandro Marino (76. Johannes Stang), Tim Wasserloos (46. Niklas Scherff) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Niklas Skora - Zuschauer: 385
Tore: 0:1 Leon Franke (12.), 1:1 Patrick Rudolph (16.), 2:1 Jarno Aboko Bültmann (32.), 3:1 Philip Agbado (40.), 4:1 Robin Schultze (53. Foulelfmeter), 5:1 Luis Bennet Berghaus (60.), 6:1 Dorian Joel Batbayli (90.+3)
Wacker Obercastrop – DSC Wanne-Eickel 2:3
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki (83. Jeremi Hagenau), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (77. Kamil Nugajev), Serhat Can (40. Lance Karl Demski), Kevin Großkreutz, Kevin Meckel (88. Nangle Axel Coptie), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Elvis Shala - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (46. Luca Heiner Pasche), Luca Robert (83. Yunus Emre Ayaz), Florian Trachternach, Felix Marciniak (73. Devin Dröge), Lucas Kretschmer, Marcel Klakus, Ozan Simsek (59. Ibrahim Diallo), Xhino Kadiu, Marius Speker (73. Gerard Lubkoll), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marius Speker (17.), 1:1 Florian Gerding (52. Foulelfmeter), 2:1 Elvis Shala (61.), 2:2 Felix Marciniak (69.), 2:3 Xhino Kadiu (73.)
Bes. Vorkommnis: Tim Hilligloh (DSC Wanne-Eickel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cedric Conner Golbig (88.).