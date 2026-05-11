Horsthausen dreht 0:2 in Buer - Obercastrop gewinnt Abstiegskrimi klar

Spitzenreiter DJK TuS Hordel gab sich zuhause gegen den TuS Erndtebrück keine Blöße und braucht nach dem 3:0-Heimsieg nur noch maximal drei Punkte aus den letzten drei Partien, um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen zu feiern.
Um die Vizemeisterschaft, die zur Aufstiegsrelegation berechtigt, gibt es ein spannendes Rennen zwischen der SpVgg Horsthausen, die bei der SSV Buer innerhalb weniger Minuten einen 0:2-Rückstand drehte, und dem DSC Wanne-Eickel, der sich beim Torverhältnis in Stellung brachte. Der 6:1-Auswärtssieg beim RSV Meinerzhagen machte viel Boden gut. Sollte die drei Punkte besser rangierende SpVgg noch einmal verlieren, könnte der DSC mit einem Sieg vorbeiziehen.
Im Abstiegskampf gehen bei Schlusslicht FC Brünninghausen nach dem kurzen Zwischenhoch doch die Lichter aus. Nach der 0:1-Pleite beim SC Obersprockhövel beträgt der Rückstand weiterhin sechs Punkte. Davor bleibt es hochspannend.
Der SC Westfalia Herne (1:3 gegen Concordia Wiemelhausen) und Meinerzhagen bleiben einen Punkt hinter der SpVg Hagen 11, die gegen den bis dato punktgleichen SV Wacker Obercastrop mit 2:6 unterging und knapp "über dem Strich" bleibt. Mann des Tages war Elvis Shala, der in der ersten Halbzeit innerhalb 16 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte.
Der SV Vestia Disteln machte den Klassenerhalt endgültig klar (4:1 gegen den BSV Schüren). Im Mittelfeld trennten sich der FC Iserlohn und der Holzwickeder SC 1:1-unentschieden. Die Gäste hatten sich in den vergangenen Wochen mit dem vierten Sieglos-Spiel in Folge aus dem Rennen um die Vizemeisterschaft verabschiedet und dürften froh sein, wenn die Saison vorbei ist.
Die Partien des 27. Spieltags im Überblick:
FC Iserlohn – Holzwickeder SC 1:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke (58. Leonit Tahiri), Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye (66. Eldin Ljesnjanin), Anil Pirincoglu (83. Leon Tenkhoff), Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco (66. Volkan Okumak), Pablo Perez Carriazo (80. Robin Korpp), Edin Grosonja - Trainer: Simon Naujoks
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Maurice Majewski (66. Samy Smajlovic), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (79. Philipp Gödde), Luis Weiß (46. Efe Bozaci), Lokman Erdogan (46. Nazarii Kovalenko), Leo Mayka (66. Tom Wonneberger) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Luis Weiß (12.), 1:1 Pablo Perez Carriazo (29.)
SpVg Hagen 11 – Wacker Obercastrop 2:6
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (73. Ermin Jukic), Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (87. Danyal Dogan), Mert Muzak (85. Achraf Zerouali), Gianluca Banno, Daris Smajic (80. Kacper Pawel Aniolowski), Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin (75. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev (68. Leonard Onofaro), Serhat Can, Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (77. Jayden Peters), Elvis Shala (68. Florian Gerding), Ouadie Barini (82. Adrian Wasilewski) - Trainer: Björn-Hendrik Brinkmann
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Elvis Shala (8.), 0:2 Elvis Shala (13.), 0:3 Elvis Shala (24.), 0:4 Ouadie Barini (41.), 1:4 Anas Lemrini (53.), 1:5 Leonard Onofaro (81.), 2:5 Anas Lemrini (82.), 2:6 Jeremi Hagenau (85.)
RSV Meinerzhagen – DSC Wanne-Eickel 1:6
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse (78. Steven Sordi), Max Kolberg, Jan Germann, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt (73. Jason Klundt), Richard Dissing, Muhammed Akar (63. Tayfun Ermis), Nikolaos Mavroudakis (55. Jannik Selter) - Trainer: Erkan Cihangir
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (73. Lukas Kubiak), Yunus Emre Ayaz, Nils Buchwalder (73. Fabian Rokietnicki), Luca Robert, Justin Lubkoll, Leonardo Jurisic, Fatih Gönül (55. Lucas Kretschmer), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (73. Marius Speker) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 162
Tore: 0:1 Xhino Kadiu (24.), 0:2 Luca Robert (44.), 0:3 Leonardo Jurisic (53.), 0:4 Justin Lubkoll (66.), 0:5 Leonardo Jurisic (84.), 0:6 Xhino Kadiu (90.+1), 1:6 Tayfun Ermis (90.+3)
SC Obersprockhövel – FC Brünninghausen 1:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jan-Niklas Budde, Jonas Seitz, Lennart Seitz, Yannik Eversberg, Moritz Schrepping (79. Tim Dudda), Nico Jahnke (75. Sidney Rast), Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko (75. Florian Mrosek), Mick Steffens (62. Tim Wasserloos), Pascal Zippel (89. Jonas Filep) - Trainer: Sebastian Westerhoff
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Marc Radusch, Branko Vasic (89. Amin Azzofri), Jonathan Schäfer, Benedict Mbuku (79. Ege Alipasaoglu), Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali, Jongmin Park, Mounir Azzam, Halil Tok (62. Vincent Holthaus) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Claas Steenebrügge - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Pascal Zippel (63. Foulelfmeter)
SV Vestia Disteln – BSV Schüren 4:1
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola (75. Niklas Trakowski), Max Michalak, Mohamedi Mohamedi Assattouti (74. Aaron Kloth), Kevin Marc Kenzlers, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (78. Philipp Müller), Alexander Zuk, Tom Röttger (80. Daniel Koseler), Louis Pogrzeba, Niels Veverka - Spielertrainer: Daniel Koseler
BSV Schüren: Muhammed Acil (67. Maximilian Martin Heinrich Burbaum), Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth (74. Lukas Homann), Ensar Selmanaj, Florian Marth (57. Kevin Brümmer), Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Philippos Selkos (57. Max Maßmann), Cem-Ali Dogan - Trainer: Philipp Rosenkranz
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Kevin Gola (10.), 2:0 Niels Veverka (33.), 3:0 Niels Veverka (54.), 3:1 Marcel Münzel (61.), 4:1 Niels Veverka (66.)
DJK TuS Hordel – TuS Erndtebrück 3:0
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (87. Luis Bennet Berghaus), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze, Fynn Albers (80. David Christian Gatawis), Jonas Kordt (46. Oguzhan Can), Justin Sarpong (87. Maurice Post), Philip Agbado (72. Hayate Nishimura), Fynn Broos - Trainer: Mirko Talaga
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Marc Uvira, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Levin Leandro D'Aloia (67. Julian Wienold), William Wolzenburg, Simon Mack (80. Haitham El Euch), Elmin Heric (37. Kaito Nakamura), Clemens Tartan (80. Are Wolzenburg), Justin Huber, Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Justin Sarpong (55.), 2:0 Patrick Rudolph (72.), 3:0 Oguzhan Can (87. Foulelfmeter)
SSV Buer 07/28 – SpVgg Horsthausen 2:3
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Toygar Mutluer, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (85. Turgay Altuntas), Maurice-Joel Weißbohn (58. Melih Aydin), Cenk Mustafa Güney, Marius Heck (46. Hakan Gökdemir) (76. Kadir Mutluer), Tarkan Yerek (70. Ali Seklawi), Muhammed-Ali Karkar, Hakan Gökdemir (76. Kadir Mutluer), Timur Karagülmez - Spielertrainer: Timur Karagülmez
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder (46. Güngör Kaya), David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (91. Stefan Oerterer), Ali Al Hussein (89. Noah Jalowiecki), Abid Yanik (76. Diyar Dilek) - Trainer: Marc Gerresheim
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Florian Weber (6.), 2:0 Tarkan Yerek (11.), 2:1 David Schroven (55. Foulelfmeter), 2:2 Ali Al Hussein (56.), 2:3 Caspar Biebersdorf (59.)
Westfalia Herne – Concordia Wiemelhausen 1:3
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Moritz Brüggemann, Matej Rajic, Felix Gunnar Sauer (60. Aleksandar Gjorgjievski), Christian Silaj, Salih Olgunsoy (75. Stefan Andric), Phil Knop, Florian Tonye (84. Inami Tsuzuki), Sahan Elyesa Biyik (65. Salimou Soumah), Simeon Aleksandrov, Andre Taiki Kinjo (75. Christo Galagoussis) - Trainer: Kamil Bednarski
Concordia Wiemelhausen: Luca Jan Wiecek, Burak Yerli (84. Christopher Schmidt), Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert (84. Karam Shalal Kaso Kaso), Eduardo Hiller, Felix Eickholt (25. Yannik Kellner), Collin Weihmann, Alessandro Marino, Caleb Godswill Danso (46. Michel Post), Ibrahim Lahchaychi (85. Niklas Scherff) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Adrian Schmitz (Münster) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Caleb Godswill Danso (13.), 0:2 Dennis Gumpert (62.), 0:3 Dennis Gumpert (81.), 1:3 Moritz Brüggemann (90.+2)