Horstedt vs. Oldendorf und einige weitere Tipps

– Foto: Lennart Blömer

Einige weitere Spiele-Tipps aus dem Fußballkreis Rotenburg: Aus Selsingen, Karlshöfen, Ippensen, Wohnste, Deinstedt, Wiersdorf und Horstedt.

Vor allem wird viel, sehr viel über den SV Horstedt geredet. Telefonate werden geführt, Text- und Sprachnachrichten gehen umher, über (angebliche) Zerwürfnisse innerhalb des Horstedter Teams wird genauso spekuliert wie über die Zukunft einiger Spieler. Was daran stimmt oder nicht, werden die nächsten Wochen zeigen.

Zumindest eins kann festgehalten werden: Horstedts Kapitän Ali Kara hat in seiner Stellungnahme gegenüber der Rotenburger Kreiszeitung wie ein echter Kapitän geantwortet, ist dieser sehr schwierigen und auch für ihn persönlich unschönen Situation mehr als gerecht geworden. Horstedt empfängt am Sonntag Viktoria Oldendorf. Schon am Freitag kommt es zum Städteduell zwischen Bremervörde und Zeven (Anstoß 19.30 Uhr). In diesem Vergleich dieser beiden ambitionierten Teams steht, so ist es allen Beteiligten zu wünschen, hoffentlich nur noch der Fußball im Vordergrund. Und: Derby in Selsingen! Der MTSV Selsingen empfängt im Samtgemeinde-Duell Byhusen (Sonntag, 15 Uhr), Und Erinnerungen werden wach an die glorreichen Zeiten des Byhusener Fußballs - als der TSV das vermutlich kleinste-beste Fußballdorf Norddeutschlands (mindestens!) war und Selsingen in den Duellen im Rahmen des Samtgemeindepokals absolut keine Chance hatte. Ein weiteres Derby in der Samtgemeinde Selsingen - mit Byhusener Beteiligung: In der 3. Kreisklasse Nord empfängt Deinstedt die Byhusener Zweitvertretung (Sonntag, 13 Uhr)

Noch einige weitere Tipps:

Frauenfußball gibt es zum Beispiel am Samstagabend in Ippensen. In der 1. Kreisklasse empfängt zum Saisonauftakt Ippensen/Wohnste den TuS Tiste II (Anstoß 17 Uhr).

Für die Ü40 der SG Wörpetal, einem der besten Teams seiner Altersklasse in Niedersachsen, beginnt am Freitag die Saison. Die Mannschaft aus der Samtgemeinde Tarmstedt empfängt in Tarmstedt die SG Elsli (Anstoß 19.30 Uhr).

Und noch ein kurzer Hinweis auf zwei Derbys in der 4. Kreisklasse Mitte

Ippensen/Wohnste III - Tiste II (Sonntag, 13 Uhr in Wohnste)

Heeslingen IV - SG Elsdorf/Rüspel/Weertzen III (Sonntag, 15 Uhr in Wiersdorf)

Zum Schluß: Was macht eigentlich Malte Bösch?

Bösch - bis zum Sommer Trainer beim Heeslinger SC - gewann am Sonntag sein erstes Pflichtspiel mit dem TSV Bardowick. Das Bösch-Team siegte 4:2 beim VfL Suderburg.