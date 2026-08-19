Horstedt und das Spiel der Woche

– Foto: Lennart Blömer

Erinnert sei an dieser Stelle an das sogenannte Statement des SV Horstedt nach dem Spielabbruch von Sittensen. In diesem heißt es völlig zurecht: "Fußball lebt von Emotionen, Respekt und Fairness. (...) Und wer für Vielfalt und Toleranz steht, sollte diese Werte nicht nur nach außen vertreten, sondern auch auf dem Platz leben (...) Die gleichen Maßstäbe sollten für alle gelten. Nur dann sind Begriffe wie Vielfalt, Respekt und Toleranz mehr als nur Worte."

An diesen (eigenen) Worten müssen sich Verein und Mannschaft nun messen lassen!

Aber nun genug davon und zu einem angenehmen Thema und zwar zu einer Mannschaft, die den Horstedter Fußball schon seit Jahren so hervorragend repräsentiert - die Fußballerinnen der SG Nartum/Horstedt.

Die Gastgeberinnen haben eine großartige Saison hinter sich, sind als Kreisliga-Meister (und Pokalsieger!) nach drei Jahren zurück gekehrt auf die Bezirksebene - und hier folgt gleich ein besonderes Kreisduell: "Mit Wohnste/Holvede/Ippensen erwartet uns direkt im ersten Ligaspiel der Absteiger aus der Landesliga. Für uns als Aufsteiger ist dies natürlich direkt eine besondere Aufgabe", so Trainer Jannis Steenbock, der fortfährt: "Wir wollen zeigen, dass wir in dieser Liga mithalten können, mutig auftreten und unser eigenes Spiel auf den Platz bringen."